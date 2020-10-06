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ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине (инфографика)

ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине (инфографика)

За девять месяцев 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 5,4 тыс. легковых электромобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на полностью электрические авто в Украине вырос на 6%.

При этом доля подержанных машин в этих регистрациях составила 92%, против 91% годом ранее, а их средний возраст составлял 4 года.

ТОП-5 моделей электромобилей:

  • самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf. За последние девять месяцев автопарк страны пополнился 1728 автомобилями этой модели;
  • на втором месте TESLA Model 3, ее выбрали 657 автомобилистов;
  • также в пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошла TESLA Model S – 612 шт.;
  • одной из самых популярных моделей электромобилей среди украинских водителей стала и FIAT 500е – 287 шт.;
  • последнее место в рейтинге заняла TESLA Model X с результатом 268 шт.

Покупая новый электромобиль, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилю HYUNDAI Ioniq. С января по сентябрь текущего года эту модель выбрали 93 покупателя.

По материалам Finance.UA
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