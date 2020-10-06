ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине (инфографика)

За девять месяцев 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 5,4 тыс. легковых электромобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на полностью электрические авто в Украине вырос на 6%.
При этом доля подержанных машин в этих регистрациях составила 92%, против 91% годом ранее, а их средний возраст составлял 4 года.
ТОП-5 моделей электромобилей:
Покупая новый электромобиль, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилю HYUNDAI Ioniq. С января по сентябрь текущего года эту модель выбрали 93 покупателя.
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