Председатель Совета НБУ объяснил, за что объявили выговор Рожковой и Сологубу

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что “в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции”.

Комментарий Данилишина обнародовали на сайте Нацбанка.

“Согласно закону Украины “О Национальном банке Украины” работники НБУ являются служащими НБУ, которые непосредственно участвуют в выполнении функций НБУ. Кроме того, члены правления НБУ и другие должностные лица должны неукоснительно соблюдать Кодекс этики работника НБУ, избегать любых ситуаций, в результате которых может возникнуть конфликт интересов. В последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции и действий, а также в нарушение нормативно-правовых актов, которые они сами в соответствующее время принимали”, – подчеркнул Данилишин.

По его словам, Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ от 17 декабря 2019 года № 795-но “О публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации” (в редакции приказа Национального банка Украины от 10 июля 2020 года № 494-но) и Кодекс этики работника НБУ.

“Нарушение правил, установленных распорядительными актами Национального банка Украины, может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания. Дисциплина должна быть одинакова для всех и исключений здесь делать нельзя”, – добавил он.

“Поэтому Совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, включая и интервью в СМИ (издание Kyiv Post) первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба (данное ими этому изданию 21 сентября 2020 года) об институциональной независимости и кадровой политике Национального банка Украины и другие материалы”, – отметил Данилишин.

Он пояснил, что с учетом мнений членов Совета НБУ и письма главы НБУ Кирилла Шевченко Совет решил выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

“Не вижу в данном случае никаких нарушений действующего законодательства Украины. Хочу еще раз подчеркнуть, что Национальный банк – это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было – это Центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, задача, функции, полномочия и принципы организации которого определяются Конституцией и Законами Украины. Это целостная государственная организация, составляющими которой являются Совет и Правление НБУ. Не может быть независимого Правления или независимого Совета. Есть независимый Национальный банк”, – сказал Данилишин.

Справка Finance.ua:

2 октября 2020 года состоялось заседание Совета Национального банка Украины, на котором был рассмотрен ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов.

Совет решил:

объявить выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю Главы Национального банка Украины, и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю Главы Национального банка Украины;

выразить недоверие первому заместителю Главы Национального банка Украины Рожковой Екатерине Викторовне и заместителю Главы Национального банка Украины Сологубу Дмитрию Романовичу.

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова объяснила решение совета регулятора объявить ей и заместителю председателя Дмитрию Сологубу выговор и заявить о недоверии в связи с одним из интервью изданию KyivPost, которое они дали в конце сентября.

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