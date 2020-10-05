0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Гривна в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

Гривна в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

По прогнозам аналитиков, курс гривны к концу года может упасть до 29 за доллар США. Данный уровень является самым низким с 2015 года.

Основной причиной обесценивания гривны названа задержка с кредитными поступлениями от международных партнеров.

Об этом говорится в опросе Reuters.

Читайте также: Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрь

Аналитики считают, что из-за оттока иностранного капитала из местных облигаций и увеличение госрасходов на соцобеспечение на фоне экономического спада усилится давление на валюту. Как результат, гривна потеряет около 18% своей стоимости в 2020 году.

Гривна, которая в начале года составляла 23,7 за доллар, уже опустилась до 28,3.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.