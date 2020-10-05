Гривна в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

По прогнозам аналитиков, курс гривны к концу года может упасть до 29 за доллар США. Данный уровень является самым низким с 2015 года.

Основной причиной обесценивания гривны названа задержка с кредитными поступлениями от международных партнеров.

Об этом говорится в опросе Reuters.

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Аналитики считают, что из-за оттока иностранного капитала из местных облигаций и увеличение госрасходов на соцобеспечение на фоне экономического спада усилится давление на валюту. Как результат, гривна потеряет около 18% своей стоимости в 2020 году.

Гривна, которая в начале года составляла 23,7 за доллар, уже опустилась до 28,3.