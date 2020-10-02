Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрь

Как отмечают аналитики ГК Forex Club, на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания и гривна продолжит ослабляться, однако интенсивность ослабления снизится. В октябре к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность после закупок в сентябре.
Нерезиденты оказывают существенное влияние на рынок, продолжая выводить свои инвестиции через продажу облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и дивиденды. Инвесторы теряют свой интерес к покупке долговых бумаг с доходностью ниже 10%, и покупателями на рынке остаются государственные банки.
«Такая ситуация не позволяет полноценно финансировать дефицит бюджета, в результате чего Национальный банк вынужден прибегать к эмиссии гривны. Это в свою очередь усиливает инфляционные ожидания и запускает механизмы роста цен реального рынка, что еще больше давит на гривну и отворачивает инвесторов от низкодоходных гособлигаций», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.
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В то же время, ситуация на внешних рынках остается для гривны благоприятной: цены на зерновые культуры находятся на высоком уровне; цены на подсолнечное масло хоть и упали, но удерживаются на уровнях августа. Благоприятными для экспортеров остаются и цены на железорудное сырье.
Ухудшает ситуацию для гривны вероятность того, что аграрии не смогут выполнить внешнеторговые контракты из-за низкого урожая, и снизят предложение валюты на рынке.
Предстоящие выборы президента США могут оказать существенное влияние на динамику американского доллара на мировых рынках.
По мнению экспертов, курс гривны в октябре может колебаться в диапазоне 28,0–28,75 гривен за доллар США. НБУ будет сдерживать колебания и девальвационные атаки на рынке через интервенции и выкуп валюты.
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