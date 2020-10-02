0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрь

Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрь

Как отмечают аналитики ГК Forex Club, на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания и гривна продолжит ослабляться, однако интенсивность ослабления снизится. В октябре к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность после закупок в сентябре.

Нерезиденты оказывают существенное влияние на рынок, продолжая выводить свои инвестиции через продажу облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и дивиденды. Инвесторы теряют свой интерес к покупке долговых бумаг с доходностью ниже 10%, и покупателями на рынке остаются государственные банки.

«Такая ситуация не позволяет полноценно финансировать дефицит бюджета, в результате чего Национальный банк вынужден прибегать к эмиссии гривны. Это в свою очередь усиливает инфляционные ожидания и запускает механизмы роста цен реального рынка, что еще больше давит на гривну и отворачивает инвесторов от низкодоходных гособлигаций», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Читайте также: В 4 квартале 2020 года гривна не должна превысить уровень 30 грн/доллар – финансисты

В то же время, ситуация на внешних рынках остается для гривны благоприятной: цены на зерновые культуры находятся на высоком уровне; цены на подсолнечное масло хоть и упали, но удерживаются на уровнях августа. Благоприятными для экспортеров остаются и цены на железорудное сырье.

Ухудшает ситуацию для гривны вероятность того, что аграрии не смогут выполнить внешнеторговые контракты из-за низкого урожая, и снизят предложение валюты на рынке.

Предстоящие выборы президента США могут оказать существенное влияние на динамику американского доллара на мировых рынках.

По мнению экспертов, курс гривны в октябре может колебаться в диапазоне 28,0–28,75 гривен за доллар США. НБУ будет сдерживать колебания и девальвационные атаки на рынке через интервенции и выкуп валюты.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.