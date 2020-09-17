В 4 квартале 2020 года гривна не должна превысить уровень 30 грн/доллар - финансисты

В 4 квартале 2020 года гривна будет колебаться в узком диапазоне и не должна превысить уровень 30 грн/доллар.
Об этом заявили участники круглого стола “Какие риски для гривны несут осень-зима 20/21».
“Если все будет хорошо, то курс может быть 27 грн/доллар. Если все пойдет по негативному сценарию, то я не думаю, что курс будет значительно выше 29 грн/доллар”, – заявила начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая.
“Наш базовый сценарий предполагает, что у нас не будет следующего транша МВФ до конца этого года. И мы ожидаем, что курс в диапазоне 29-30 грн/доллар. Это не так уж и много по отношению к текущему уровню курса”, – в свою очередь подчеркнул глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук.
“Мы ожидаем ухудшения условий торговли, в частности развернется ситуация с ценами на рынке металлургической продукции и руды. Кроме того, ситуация с урожаем зерновых в этом году немного хуже, чем в прошлом. Сейчас мы ожидаем урожай 70-72 млн т, а Минэкономики прогнозирует 68 млн т, что меньше прошлогодних 75 млн т. Из-за этого уменьшится выручка аграриев”, – пояснил он.
По его словам, на валютный курс гривны повлияют и расходы госбюджета.
“Мы ожидаем в IV квартале весьма существенные бюджетные расходы. Учитывая отсутствие значительных валютных поступлений, это будет давить на обменный курс как через канал импорта, так и канал покупки валюты населением и из-за меньших объемов продаж.
Плюс неопределенность, связанная с местными выборами, неопределенность относительно дальнейшей судьбы программы МВФ. Это будет создавать негативный фон”, – сказал Николайчук.
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