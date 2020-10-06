В Минюсте рассказали, как получить пособие по уходу за одинокими лицами старше 80 лет

Как получить помощь по уходу за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Об этом сообщили в Минюсте.

Право на получение пособия. Необходимо предоставить:

информацию об отсутствии трудоспособных родственников (независимо от места их проживания), которые, согласно украинскому законодательству, должны содержать и оказывать поддержку лицам старше 80-летнего возраста;

информацию о составе семьи (указывается в декларации о доходах и имуществе лица, обратившегося за назначением социальной помощи).

Размер помощи. Помощь на уход устанавливается в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на октябрь размер пособия по уходу для вышеуказанной категории лиц составляет 684,80 грн. Отметим, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 1 июля 2020 года составляет 1712 грн. (1712 грн х 40% = 684,80 грн).

Документы:

Заявление по форме (при подаче заявления предъявляется паспорт гражданина Украины, идентификационный код, трудовая книжка).

Информация о составе семьи или об отнесении лица к одиноким лиц, отмечается в декларации о доходах и имуществе лица, обратившегося за назначением социальной помощи.

Медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе (выдается в больнице по месту нахождения на учете у семейного врача или по месту пребывания на медицинском обслуживании).

Для назначения социальной помощи заявление подается заявителем лично, по почте или через представителя, действующего на основании выданной ему нотариально заверенной доверенности.

Кто не получит помощь. Помощь не назначается лицам с инвалидностью, которым возмещаются расходы на уход в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также другим лицам за совершение ухода, по которым выплачивается компенсация на уход, в том числе назначены социальные услуги или ежемесячная компенсация по уходу за престарелым человеком.

Справка Finance.ua: