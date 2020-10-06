В Минюсте рассказали, как получить пособие по уходу за одинокими лицами старше 80 лет

Как получить помощь по уходу за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста.
Об этом сообщили в Минюсте.
Право на получение пособия. Необходимо предоставить:
Размер помощи. Помощь на уход устанавливается в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
По состоянию на октябрь размер пособия по уходу для вышеуказанной категории лиц составляет 684,80 грн. Отметим, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 1 июля 2020 года составляет 1712 грн. (1712 грн х 40% = 684,80 грн).
Документы:
Кто не получит помощь. Помощь не назначается лицам с инвалидностью, которым возмещаются расходы на уход в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также другим лицам за совершение ухода, по которым выплачивается компенсация на уход, в том числе назначены социальные услуги или ежемесячная компенсация по уходу за престарелым человеком.
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