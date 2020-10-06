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В Минюсте рассказали, как получить пособие по уходу за одинокими лицами старше 80 лет

В Минюсте рассказали, как получить пособие по уходу за одинокими лицами старше 80 лет

Как получить помощь по уходу за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Об этом сообщили в Минюсте.

Право на получение пособия. Необходимо предоставить:

  • информацию об отсутствии трудоспособных родственников (независимо от места их проживания), которые, согласно украинскому законодательству, должны содержать и оказывать поддержку лицам старше 80-летнего возраста;
  • информацию о составе семьи (указывается в декларации о доходах и имуществе лица, обратившегося за назначением социальной помощи).

Размер помощи. Помощь на уход устанавливается в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на октябрь размер пособия по уходу для вышеуказанной категории лиц составляет 684,80 грн. Отметим, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 1 июля 2020 года составляет 1712 грн. (1712 грн х 40% = 684,80 грн).

Документы:

  • Заявление по форме (при подаче заявления предъявляется паспорт гражданина Украины, идентификационный код, трудовая книжка).
  • Информация о составе семьи или об отнесении лица к одиноким лиц, отмечается в декларации о доходах и имуществе лица, обратившегося за назначением социальной помощи.
  • Медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе (выдается в больнице по месту нахождения на учете у семейного врача или по месту пребывания на медицинском обслуживании).
  • Для назначения социальной помощи заявление подается заявителем лично, по почте или через представителя, действующего на основании выданной ему нотариально заверенной доверенности.

Кто не получит помощь. Помощь не назначается лицам с инвалидностью, которым возмещаются расходы на уход в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также другим лицам за совершение ухода, по которым выплачивается компенсация на уход, в том числе назначены социальные услуги или ежемесячная компенсация по уходу за престарелым человеком.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.
По материалам Finance.UA
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