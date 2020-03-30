Пенсионерам старше 80 лет начали выплачивать по 500 гривен (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
“На выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251 “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году” с 1 апреля 2020 года пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. Вместе с тем, после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера”, – говорится в сообщении.
Когда пенсионеры получат выплаты:
Для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.
Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам после достижения ими возраста 80 лет.
Пенсионным фондом уже проведены соответствующие перерасчеты для 1 480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет, изготовлены выплатные ведомости, которые переданы банкам и отделениям АО “Укрпочта”.
Пенсии поступят получателям на счета в уполномоченных банках или будут доставлены почтальонами АО “Укрпочта” домой.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 7259 12
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 3213 8
В Киеве полностью завершился отопительный сезонОколо часа назад - 223 4
Лимоны могут исчезнуть из украинских супермаркетов в середине апреля5 ч. назад - 1322 3
Верховный суд Британии встал на сторону Приватбанка в судебном споре с КоломойскимВчера, 14:11 - 1262 3
Названа средняя зарплата работника НацбанкаВчера, 15:45 - 7798
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 7259 12
В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар землиВчера, 17:01 - 3963 2
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 3213 8
Межбанк: НБУ активно "пылесосил" валюту весь деньВчера, 18:47 - 2559
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Позавчера, 11:44 - 3512 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2568
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5626 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18859 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1287