Пенсионерам старше 80 лет начали выплачивать по 500 гривен (инфографика)

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

“На выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251 “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году” с 1 апреля 2020 года пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. Вместе с тем, после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера”, – говорится в сообщении.

Когда пенсионеры получат выплаты:

выплата 500 гривен за апрель начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно;

другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в установленную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.

Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам после достижения ими возраста 80 лет.

Пенсионным фондом уже проведены соответствующие перерасчеты для 1 480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет, изготовлены выплатные ведомости, которые переданы банкам и отделениям АО “Укрпочта”.

Пенсии поступят получателям на счета в уполномоченных банках или будут доставлены почтальонами АО “Укрпочта” домой.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины одобрил постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”, который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

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