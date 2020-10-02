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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

Итогом прошлой недели, стало снижение курса гривны на межбанке еще на 15 копеек до 28,38 гривен за доллар.

И если в начале торгов в пятницу гривна попыталась укрепиться, то итогом дня стало закрытие котировок в отрицательной зоне.

Что касается наличного рынка, по итогам прошлой недели, купить доллары можно в среднем за 28,35-28,45 гривен, продать по 28,10-28,20.

Как прогнозирует Максим Пархоменко, аналитик Alpari, на этой недели снижение курса гривны будет продолжаться.

НБУ не замедляет темпы падения гривны, а условий, которые могли бы развернуть движение курса на горизонте, нет. Из-за этого мы вполне легко можем сохранить текущую динамику и к концу недели превысить уровень в 28.50 гривен за доллар”, – прогнозирует эксперт.

Отметим, как утверждают аналитики ГК Forex Club, в октябре на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания и гривна продолжит ослабляться, однако интенсивность ослабления снизится. В октябре к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность после закупок в сентябре.

По материалам Finance.UA
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