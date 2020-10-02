Что ждать от курса на этой неделе?

Итогом прошлой недели, стало снижение курса гривны на межбанке еще на 15 копеек до 28,38 гривен за доллар.

И если в начале торгов в пятницу гривна попыталась укрепиться, то итогом дня стало закрытие котировок в отрицательной зоне.

Что касается наличного рынка, по итогам прошлой недели, купить доллары можно в среднем за 28,35-28,45 гривен, продать по 28,10-28,20.

Как прогнозирует Максим Пархоменко, аналитик Alpari, на этой недели снижение курса гривны будет продолжаться.

“НБУ не замедляет темпы падения гривны, а условий, которые могли бы развернуть движение курса на горизонте, нет. Из-за этого мы вполне легко можем сохранить текущую динамику и к концу недели превысить уровень в 28.50 гривен за доллар”, – прогнозирует эксперт.

Отметим, как утверждают аналитики ГК Forex Club, в октябре на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания и гривна продолжит ослабляться, однако интенсивность ослабления снизится. В октябре к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность после закупок в сентябре.