Как правильно оформить субсидию (инфографика)

Главное новшество при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов, разъяснили нам в Минсоцполитики. Эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Например: если карантин отменят 1 ноября, то платить 20% доходов надо будет с 1 декабря. То есть пока все остается по-прежнему, платить надо 15% доходов.

Кому автоматически переназначат субсидии. Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически. Также ее должны назначить, но после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина (после 12 марта 2020 года) по ст. 40 п. 1 КЗоТ и зарегистрировавшегося в службе занятости.

При определении совокупного дохода семьи учитывают:

зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей. Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов).

Новшество: учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа; денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.



В совокупный доход семьи не включают:

сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка – 10320 грн;

госпомощь детям-сиротам;

алименты;

проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

разовую выплату при присвоении статуса “Мать-героиня” (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20270 грн);

компенсацию в рамках услуги “муниципальная няня”;

соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Как рассчитать сумму платежа. Как рассчитать, сколько процентов от дохода должна платить за комуслуги семья, претендующая на получение субсидий – показано выше на инфографике.