Как правильно оформить субсидию (инфографика)

Главное новшество при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов, разъяснили нам в Минсоцполитики. Эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.
Например: если карантин отменят 1 ноября, то платить 20% доходов надо будет с 1 декабря. То есть пока все остается по-прежнему, платить надо 15% доходов.
Кому автоматически переназначат субсидии. Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически. Также ее должны назначить, но после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина (после 12 марта 2020 года) по ст. 40 п. 1 КЗоТ и зарегистрировавшегося в службе занятости.
При определении совокупного дохода семьи учитывают:
Новшество: учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа; денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.
В совокупный доход семьи не включают:
Как рассчитать сумму платежа. Как рассчитать, сколько процентов от дохода должна платить за комуслуги семья, претендующая на получение субсидий – показано выше на инфографике.
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