Субсидии не сокращают, происходит экономия - Гетманцев

В Украине ни размер, ни перечень лиц, получающих субсидии – не сокращаются. Происходит определенная экономия из-за увеличения минимальной зарплаты.
Об этом в эфире телеканала Zik рассказал председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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“Я бы не преувеличивал значение этого решения о сокращении субсидий и не называл бы его вообще сокращением субсидий, потому что на самом деле субсидии не сокращаются вообще. Те, кто получал субсидии в начале года, они так же будут получать ее и сейчас. Ни размер субсидии, ни перечень лиц, получающих субсидии – не сокращается”, – сказал Гетманцев.
По его словам, происходит просто математический перерасчет сумм, которые выделяются на субсидии.
“Там произошла определенная экономия за счет определенных процессов, которые происходят в обществе. Это увеличение минимальной заработной платы, например. Вы понимаете, что оно влечет за собой повышение доходов населения, на соответствующую сумму уменьшаются субсидии. Если мы говорим о том, что люди обратились в меньшем количестве для получения субсидий, то это также источник для экономии субсидий”, – добавил Гетманцев.
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