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Кабмин может отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях

Кабмин может отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях

Президент Владимир Зеленский 1 октября подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает разрешение правительству отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В частности, закон дает Кабмину право в период действия карантина сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми для предотвращения распространению COVID-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных правили свобод.

Как сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в правительстве, Кабмин планирует воспользоваться этим правом.

В апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц.

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничения заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Шведский экономист, научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что подает в отставку с должности члена наблюдательного совета “Укрзализныци”.

В Офисе президента, комментируя отставку члена набсовета УЗ Андерса Аслунда (среди причин отставки он указал невыплату зарплаты), заявили, что “никто не доволен ограничениями заработных плат, и это вполне понятно, но это было требованием времени”.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что возраст выхода госслужащих на пенсию в Украине хотят увеличить. В Украине разрабатывают механизм, согласно которому государственные служащие смогут выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.
  • Сейчас государственные служащие должны выходить на пенсию в 60 лет. Если они хотят работать дольше, то по специальному приказу возраст выхода на заслуженный отдых могут продлить до 65 лет.

Кстати, если вас интересует быстрая заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Економічна Правда
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