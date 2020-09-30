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Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах Кабмина

Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах Кабмина

Новая пенсионная система, анонсированная Кабинетом министров, будет действовать не для всех категорий граждан.

Об этом в эфире канала “Украина 24” сказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

“Во-первых, не сразу и не для всех (будет введена система. – Ред.). Насколько я понимаю, речь идет о законопроекте, там говорится о так называемых профессиональных накопительных фондах, и они будут касаться только тех людей, которые работают на вредных производствах. Пока нет законопроекта, который бы вводил обязательную государственную накопительную систему для всех граждан. И опять-таки там будет идти речь о тех, кто моложе 35 лет…” – сказал эксперт.

Павловский считает, что сначала будет “тестирование” на отдельных гражданах.

“Сначала протестуют на профессиональных системах для отдельных категорий людей, которых не так уж и много, и потом, если будет удачно, внедрят для остальных”, – сказал Павловский.

Также он обратил внимание на риски введения накопительной системы в условиях кризиса.

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“Нужно отметить, что здесь есть много оговорок и угроз. Например, представители МВФ, Всемирного банка неоднократно писали руководителям Украины, чтобы они не спешили в условиях войны и экономического кризиса вводить накопительную пенсионную систему, потому что опыт тех же восточноевропейских стран, которые это делали во время кризиса 2008 года, показывает, что эти системы могут превратиться в одну большую финансовую пирамиду. Чтобы они были успешны, нужно, чтобы доходность на этих накопительных счетах хотя бы на 3% превышала средний уровень инфляции по стране”, – сказал Павловский.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров планирует объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и ввести дополнительный взнос для работника. На первых этапах работы из зарплате сотрудника будут вычитать 2% и откладывать сумму на счет. В итоге, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, люди, которые выйдут на пенсию, будут получать более высокие выплаты.
  • В Украине рано или поздно придется повышать пенсионный возраст. При этом ряд экспертов уверены, что “предел” можно сразу повышать до 65 лет.
  • Министерство социальной политики разработало календарь повышения пенсий.

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По материалам Сегодня
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