0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 355 0

Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем

Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем

Правительство анонсировало новую программу льготных кредитов на жилье. Оформить заем можно будет уже перед новым годом, обещают в Минфине. Правда, есть определенные ограничения для желающих воспользоваться “дешевой” ипотеке.

Об этом пишет ТСН.

Собственное жилье для маркетолога Екатерины из мечты уже давно превратилось в жизненную необходимость. Своих денег у женщины хватает на первый взнос. Остальное может покрыть кредит от банка. Сейчас льготные условия – 10% годовых. “Да, на первый год дают льготный кредит под 10%, до 20 лет. Но со второго года уже добавляется 4% дополнительно к ставке, а еще дополнительно идет 1% – это страховые взносы. Получается 15% годовых. В год, примерно, около 50-60 тысяч переплаты, кроме стоимости квартиры”, – говорит Екатерина.

Что планируют в правительстве:

  • заместитель министра финансов Василий Шкураков объясняет: уже с декабря в Украине запустят новую ипотечную программу. Кредиты будут выдавать банки на 20 лет под 7%. “Эта ставка не будет меняться в течение всего срока действия договора ипотечного кредита. Гражданин не несет рисков”, – пояснил чиновник;
  • первый взнос – до 20% как на вторичном рынке, так и в новостройке;
  • обязательное условие – объект должен быть уже введен в эксплуатацию, а вот купить на льготных условиях жилье сможет не каждый.

“Не будет такого, что у человека есть пять квартир, и еще шестую в ипотеку взял. Наша задача, чтобы это был тот, кто действительно нуждается: то ли семья, то одинокий человек”, – подчеркнул Шкураков.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья.
  • 29 сентября парламент принял за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа».
  • Что сдерживает массовое ипотечное кредитование в Украине и как его наладить – об этом говорили в ходе круглого стола, посвященного перспективам ипотечного кредитования.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.