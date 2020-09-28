Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем

Правительство анонсировало новую программу льготных кредитов на жилье. Оформить заем можно будет уже перед новым годом, обещают в Минфине. Правда, есть определенные ограничения для желающих воспользоваться “дешевой” ипотеке.

Об этом пишет ТСН.

Собственное жилье для маркетолога Екатерины из мечты уже давно превратилось в жизненную необходимость. Своих денег у женщины хватает на первый взнос. Остальное может покрыть кредит от банка. Сейчас льготные условия – 10% годовых. “Да, на первый год дают льготный кредит под 10%, до 20 лет. Но со второго года уже добавляется 4% дополнительно к ставке, а еще дополнительно идет 1% – это страховые взносы. Получается 15% годовых. В год, примерно, около 50-60 тысяч переплаты, кроме стоимости квартиры”, – говорит Екатерина.

Что планируют в правительстве:

заместитель министра финансов Василий Шкураков объясняет: уже с декабря в Украине запустят новую ипотечную программу. Кредиты будут выдавать банки на 20 лет под 7%. “Эта ставка не будет меняться в течение всего срока действия договора ипотечного кредита. Гражданин не несет рисков”, – пояснил чиновник;

первый взнос – до 20% как на вторичном рынке, так и в новостройке;

обязательное условие – объект должен быть уже введен в эксплуатацию, а вот купить на льготных условиях жилье сможет не каждый.

“Не будет такого, что у человека есть пять квартир, и еще шестую в ипотеку взял. Наша задача, чтобы это был тот, кто действительно нуждается: то ли семья, то одинокий человек”, – подчеркнул Шкураков.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья.

29 сентября парламент принял за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа».