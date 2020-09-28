Зеленский пообещал в следующем году построить больше дорог

В следующем году в Украине планируют построить в полтора раза больше дорог, чем до этого.

Президент Владимир Зеленский заявил об этом в ходе рабочей поездки в Ровенскую обл., передает Офис президента.

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В 2021 году продолжат строительство дорог в рамках национальной программы “Большая стройка”.

Три исторических объекта в Ровенской обл. включать в программу большой реставрации на следующий год. Это Таракановский форт, Острожский и Дубенский замки.

“Таракановский форт, Острожский замок и Дубенский замок внесли в нашу программу, которая начинает работать в следующем году. Будут реставрироваться замки, музеи, исторические, культурные места по всей стране. Таких проектов будет начато около 100 следующем году”, – заявил Зеленский.