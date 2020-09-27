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Названы районы Киева, где ввели в эксплуатацию больше всего жилья (таблица)

Названы районы Киева, где ввели в эксплуатацию больше всего жилья (таблица)

За первое полугодие 2020 года в Киеве приняли в эксплуатацию 254,1 тыс.м2 общей площади жилых зданий, из которых 4,9 тыс.м2 (или 1,9% общего объема жилья) – согласно Порядку принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешительного документа, утвержденного приказом Минрегиона.

Об этом сообщает Главное управление статистики в г. Киеве.

Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-июне этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года уменьшилась на 41%.

Где принимали в эксплуатацию больше всего жилых зданий:

  • в Печерском районе (47,4 тыс.м2, или 18,7% от всего объема площади в Киеве);
  • Голосеевском (41,9 тыс.м2, или 16,5%);
  • Подольском (39,1 тыс.м2, или 15,4%).

Меньше всего жилья ввели в эксплуатацию в Деснянском (5,4 тыс.м2, или 2,1%) районе.

Большую часть (91,4%, или 232,3 тыс.м2) общего объема жилья принято в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами.


Таблица: Главное управление статистики в г. Киеве

В январе-июне 2020 года принято в эксплуатацию 3393 квартиры. Средний размер квартиры составляет 74,9 м2 общей площади.

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Кроме того, в январе-июне 2020 г. в г. Киеве приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 15,0 тыс.м2, из которых 7,6 тыс.м2 – согласно Порядку. В целом общая площадь принятых в эксплуатацию жилых зданий (включая дачные и садовые дома) в январе-июне 2020 года составила 269,1 тыс.м2, что по сравнению с январем-июнем 2019 года меньше на 39,9%.

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По материалам Finance.UA
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