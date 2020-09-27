Названы районы Киева, где ввели в эксплуатацию больше всего жилья (таблица)

За первое полугодие 2020 года в Киеве приняли в эксплуатацию 254,1 тыс.м2 общей площади жилых зданий, из которых 4,9 тыс.м2 (или 1,9% общего объема жилья) – согласно Порядку принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешительного документа, утвержденного приказом Минрегиона.
Об этом сообщает Главное управление статистики в г. Киеве.
Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-июне этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года уменьшилась на 41%.
Где принимали в эксплуатацию больше всего жилых зданий:
Меньше всего жилья ввели в эксплуатацию в Деснянском (5,4 тыс.м2, или 2,1%) районе.
Большую часть (91,4%, или 232,3 тыс.м2) общего объема жилья принято в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами.
Таблица: Главное управление статистики в г. Киеве
В январе-июне 2020 года принято в эксплуатацию 3393 квартиры. Средний размер квартиры составляет 74,9 м2 общей площади.
Читайте также: Сколько стоило жилье в новостройках Киева в III квартале
Кроме того, в январе-июне 2020 г. в г. Киеве приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 15,0 тыс.м2, из которых 7,6 тыс.м2 – согласно Порядку. В целом общая площадь принятых в эксплуатацию жилых зданий (включая дачные и садовые дома) в январе-июне 2020 года составила 269,1 тыс.м2, что по сравнению с январем-июнем 2019 года меньше на 39,9%.
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозкамиВчера, 12:43 - 2103 12
Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в Украине6 ч. назад - 1321 8
Взыскание Суркисами 10 млрд грн с ПриватБанка: Кабмин внес законопроект в ВРВчера, 19:42 - 3282 6
Залог для угонщика авто отныне будет зависеть от стоимости похищенного - МВДОколо часа назад - 134 3
Для туристов из Украины открыты 52 страны: добавилось 42 ч. назад - 696 3
Взыскание Суркисами 10 млрд грн с ПриватБанка: Кабмин внес законопроект в ВРВчера, 19:42 - 3282 6
Сферы с самыми высокими зарплатами в Киеве7 ч. назад - 2440
НБУ рассказал о вербовке "денежных мулов"Вчера, 17:00 - 1868
Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в Украине6 ч. назад - 1321 8
Сколько сейчас стоит жилье в столице (инфографика)8 ч. назад - 1065 2
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)3 ч. назад - 127
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)Позавчера, 11:24 - 1021
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4293 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2422
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 2122