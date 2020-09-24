Денежные переводы в Украину сократились на полмиллиарда долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-август 2020 года составил 7 168 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Это на 6,4% (на 493 млн долларов) меньше, чем годом ранее (7 661 млн долларов).
В январе-августе 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 2 504 млн долларов, что на 1 281 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее.
По данным НБУ за прошлый год, рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд.
Ранее Finance.ua писал, что по мнению экспертов, чтобы оставить украинцев дома, а не ехать на зароботки, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара.
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