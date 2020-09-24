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Денежные переводы в Украину сократились на полмиллиарда долларов

Денежные переводы в Украину сократились на полмиллиарда долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-август 2020 года составил 7 168 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Это на 6,4% (на 493 млн долларов) меньше, чем годом ранее (7 661 млн долларов).

В январе-августе 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 2 504 млн долларов, что на 1 281 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее.

По данным НБУ за прошлый год, рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

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Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд.

Ранее Finance.ua писал, что по мнению экспертов, чтобы оставить украинцев дома, а не ехать на зароботки, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара.

Справка Finance.ua:

  • По данным Украинского процессингового центра больше всего украинцы в карантинное лето потратили денег со своих карт в Великобритании – почти 80 млн грн, меньше всего – в Венгрии – более 3 млн грн. Так, по сравнению с летом 2019 рост карточных транзакций упал на 47,4%, а суммы покупок уменьшились почти на 63%.
  • В пятерку стран, где украинцы потратили много денег, входят: Великобритания; Турция – около 71 млн грн; Италия – почти 40 млн грн; Франция – более 35 млн грн; Хорватия – примерно 31 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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