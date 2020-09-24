"Дія" станет международным виртуальным индустриальным парком - Шмыгаль

“Дія” из обычной программы оцифрованной бюрократии перерастает в инструмент государственного геополитического конкурентного преимущества. Мировые бренды уже готовы вести свой бизнес в программе “Дія city”.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время посещения НУ “Львовская политехника”, в рамках рабочей поездки во Львовскую область.

“Мы движемся очень активно в этом направлении и будем первыми не только из тех, кто получил оцифрованный паспорт, мы будем первыми, кто создал деловую общественность, которая превратится в индустриальный виртуальный парк. В “Дія city” уже стоит очередь из таких мировых брендов, как Вайбер, Телеграм и др., чтобы вести на этой платформе свой бизнес”, – сообщил Шмыгаль.

По его словам, перспектива государственного управления – в “цифре”. Ведь в программном обеспечении четко прописываются процедуры, исключается человеческий фактор, в том числе коррупционный. Есть возможность с телефона или компьютера получить все государственные услуги.

“Цель, чтобы государство стало незаметным для людей. Государственный сервис должен быть критически быстрым, легким и незаметным. Никаких очередей к чиновникам. И мы в этом деле уже далеко продвинулись и есть положительные результаты”, – добавил премьер.

Справка Finance.ua:

В Министерстве цифровой трансформации Украины готовятся к внедрению ряда льготных условий для IT-компаний – резидентов виртуальной бизнес-страны Дія.City.

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