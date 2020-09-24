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Шмыгаль объявил о начале роста экономики Украины

Шмыгаль объявил о начале роста экономики Украины

Падение экономики Украины во втором квартале 2020 года было не столь значительно, как прогнозировалось ранее. Рост экономики уже начался.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на встрече со студентами Национального университета “Львовская политехника” во Львове.

“Мы ожидаем умеренного роста экономики, который уже начался”, – сказал он.

Шмыгаль также отметил, что “Украина достаточно уверенно прошла кризис”.

“Все наши международные партнеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падения на 14%, получили 11%. Проходим спокойно”, – сказал он.

Отметим, Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Справка Finance.ua:

  • Ряд развитых стран демонстрируют положительную динамику экономического роста на фоне уменьшения карантинных ограничений, что улучшает прогнозы в глобальном измерении по сравнению с расчетами, проведенными несколько месяцев назад.

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По материалам РБК-Украина
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