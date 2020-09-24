Алексей Другов: варианты для инвестиций в 2020 году. Часть 2

Сразу заметим, что в случае вашего желания и при возможности инвестировать сверх указанной выше суммы вы можете и должны комбинировать возможности из первой части с возможностями, указанными во второй. Чем больше будет диверсификация ваших инвестиций, тем меньше риск их лишиться.

Возможность 1. Акции украинских эмитентов. Акции – это ценная бумага, которая дает право на получение дивидендов (части прибыли компании) и право участвовать в управлении ею. Нас же как инвесторов интересует возможность получения дохода. Здесь есть два источника: рост стоимости (купил дешевле – продал дороже) и дивиденды (часть прибыли, направляемой на выплату – при этом существует два “но” – должна быть прибыль и ее должны на выплату направить, иначе этот доход не получить).

Если говорить об акциях украинских эмитентов, то, к сожалению, у нас не развит рынок ценных бумаг. По сути, можно приобрести акции 15-20 эмитентов. Реально есть смысл инвестировать в акции двух-трех эмитентов, имеющих перспективы роста и выплачивающих дивиденды (например это Мироновский Хлебопродукт, «Райффайзен банк Аваль»).

Учитывая кризис 2020, цены на акции снизились (не на все), то есть имеется перспектива роста в будущем. Что касается дивидендов, похоже, что этот год не будет хорош с точки зрения доходности, поэтому ожидать высоких дивидендов не стоит.

Купить акции можно в финансовых компаниях, имеющих соответствующую лицензию. Вам откроют счет в ценных бумагах, будут его обслуживать, зачислять дивиденды и проводить операции купли-продажи. При этом следует учесть, что в основном, минимальная сумма, необходимая для покупки, должна быть не менее 250 тысяч гривен.

Итак, плюсы и минусы инвестирования в акции украинских компаний:

Плюсы:

- возможность получения двух видов доходов – рост стоимости и дивиденды;

- во время кризиса, преимущественно, стоимость акций ниже обычного, хотя каждый отдельный случай нужно анализировать отдельно (смотреть на перспективу самого предприятия, общее состояние экономики и т.д.);

- применяется меньшая ставка налога на дивиденды – 5% + 1,5% военный сбор.

Минусы:

- отсутствие каких-либо гарантий на получение дохода / возврат средств (акции могут снизиться в цене, или предприятие может стать банкротом, тогда шансов на возврат средств немного);

- высокая маржа – разница между стоимостью покупки и продажи. Если вы купили, а потом продали акции, рассчитывайте на то, что цена продажи, одновременно, ниже цены покупки, примерно на 5%;

- необходимость уплаты комиссий брокеру, ее размер составит 200 грн за операцию и от 30 грн в месяц за хранение (для всех ваших ценных бумаг, хранящихся у одного брокера вместе).

В итоге, в перспективе рынок акции будет альтернативой банковским депозитам и облигациям, но сейчас он слишком неразвит и не прогнозируем, существует немало рисков.

Вместе с тем, для дифференциации ваших вложений вы можете покупать акции, но это не должна быть инвестиция всех ваших средств. Инвестируйте в надежные, известные компании, которые ежегодно выплачивают дивиденды и старайтесь покупать их по более низкой цене.

Возможность 2. Акции иностранных эмитентов. С недавнего времени украинские инвесторы могут фактически без ограничений покупать акции и другие ценные бумаги иностранных эмитентов.

То есть, если вы хотите купить акции Amazon, Facebook, Tesla и других, это можно сделать. Путей есть два – брокерские компании заводят их в Украину и вы их покупаете, или можно сделать это со своего счета в ценных бумагах за рубежом, например на Кипре.

В первом случае вы переплатите 5-10% стоимости, но эти ценные бумаги будут храниться на вашем счете в ценных бумагах в Украине, согласно украинскому законодательству.

Во втором случае вы заплатите рыночную цену + минимальную комиссию (ориентировочно 0,2% от сделки), но эти акции будут храниться на вашем счете в ценных бумагах за рубежом.

Инвестиции в акции – рискованный вид инвестирования, что описано выше, но если проследить стоимость акций ведущих американских компаний, то они постоянно растут в цене, за исключением времен кризисов.

Если говорить о стоимости американских акций компаний, входящих в ведущие индексы – NASDAQ, S&P, Dow Jones по состоянию на сентябрь 2020 (можно инвестировать и в европейские, азиатские, но там темпы прироста стоимости существенно ниже), то в целом, они уже или равны, или выше стоимости, которая была до кризиса.

Исключением являются акции транспортных компаний и компаний туристической сферы. Например акции компании Tesla с апреля выросли в цене почти в 5 раз. Купив их в марте и продав сейчас можно было бы получить 400% дохода. То есть момент для кризисного инвестирования уже потерян.

Но даже при стабильных условиях, вложения в акции высокотехнологичных компаний можно стабильно получать от 10% дохода ежегодно.

Можно инвестировать в первичное IPO вновь созданных или уже существующих фирм. Доходность таких операций, как правило, выше, чем просто приобретение акций компаний, но и риски банкротства таких компаний выше.

Нет четких ограничений по суммам инвестирования в акции зарубежных эмитентов, но, понятное дело, делать это нужно имея капитал, по крайней мере в 10 тысяч американских долларов.

Отдельно стоит учесть вопросы налогообложения доходов от торговых операций с акциями. В случае вывода средств с вашего торгового счета вам нужно будет уплатить НДФЛ и военный сбор, в общей сложности 19,5%.

К тому же согласно действующему законодательству, обложат налогом не только ваш доход, а всю выводимую сумму. Такой законодательный подход, конечно, существенно снижает интерес к данным операциям.

Возможность 3. Инвестиции в недвижимость. Недвижимость всегда была одним из самых желанных и самых надежных для украинцев видом инвестиций. Сейчас на рынке есть большое предложение недвижимости – жилой, коммерческой, новостроек и вторичного рынка.

Куда же вкладывать средства и каковы положительные и отрицательные стороны такого инвестирования? Так ли на самом деле это выгодно и надежно? Попробуем в этом разобраться и сравнить с другими возможностями инвестирования.

Прежде всего, мы рассматриваем недвижимость как объект инвестиций, поэтому смотрим на нее с позиций дальнейшей продажи или сдачи в аренду. Если мы хотим там жить или покупаем для наших детей – то это не инвестиция, а приобретение для личных нужд.

Следовательно, вариант 1. Мы хотим купить квартиру, а затем продать. Тогда стоит купить квартиру в новостройке на начальной фазе строительства. Разница в стоимости с будущей готовой квартирой будет наибольшей. В идеале можно заработать до 50% за два года (то есть 25% годовых).

Нужно отсчитать налоги (для вновь построенной недвижимости в течение первых трех лет – в целом 7,5%), банковские комиссии, нотариуса и затраченное время на выбор квартиры, поиск покупателя. То есть максимальная прибыль возможна на уровне 30-35% стоимости жилья.

Вариант 2. Покупаем квартиру, потом сдаем в аренду. Нужно еще учесть расходы на ремонт (если его еще нет), время, если мы покупаем недвижимость в новостройке.

После сдачи можно выйти на прибыль в 5-7 процентов годовых. Минус налоги (если вы не оформлялись ФЛП, то 19,5% от суммы дохода, с подачей декларации).

Плюс в том, что стоимость хорошо подобранной недвижимости (о чем мы еще напишем) возрастает со временем, а после прохождения трех лет в вашей собственности, при продаже (не более одного объекта недвижимости в год) налоги не уплачиваются. Поэтому именно такой вариант, когда недвижимость приобретается на начальных этапах строительства, после сдачи ремонтируется, сдается и продается через 3-5 лет (пока еще ремонт в нормальном состоянии) является наиболее доходным.

Вариант 3. Покупаем и сдаем коммерческую недвижимость. Наверное, самый прибыльный до кризиса вариант, но именно сейчас, в связи с последствиями коронавирусного кризиса, мало уместен.

Коммерческая недвижимость дороже жилой, а найти клиента сейчас труднее, чем до кризиса. Это вложение может быть привлекательным на перспективу, цена сейчас немного ниже, а после окончания карантина и возобновления всех экономических процессов, наверное, коммерческая недвижимость должна возобновить свою привлекательность.

Советы и лайфхаки. Если вы инвестируете в жилье на продажу, первоочередным будет планирование и наличие инфраструктуры – магазинов, садов, транспортных развязок и красивый пейзаж – людям здесь жить.

Если инвестируете в новостройки – обратите внимание на предыдущие проекты (проблемы) застройщика и проект застройки. Помните, если вы покупаете квартиру в первом из десяти домов, после его сдачи, строительство вокруг еще продлится лет 7-8. Это существенно снизит ценность вашего дома.

Смотрите на перспективу, если напротив вашего планируемого дома сейчас пустырь, там могут и наверняка построят другой дом. Дом должен иметь интересный проект, визуальное восприятие также очень важно. За рубежом принято, что в городе лучше жить на верхних этажах – светлее и немного лучше воздух.

С момента начала строительства и до его завершения больше растут в цене объекты бизнес-класса, не эконом или комфорт. Желательно чтобы предложение тоже не зашкаливало, если в вашем районе инвестиции будут 1500 квартир, предложение по их продаже через два года будет значительно, а будет ли столь большой спрос?

Легче продать однокомнатную квартиру, а не двух, или тем более три и небольшого метража. Дом же в среднем продается два года.

Если вы покупаете квартиру на продажу в новостройке, уточняйте у застройщика условия и выбирайте такой вариант, когда еще до официального оформления права собственности можно будет ее переуступить покупателю за небольшие отступные застройщику. Иначе придется платить налоги и сборы в размере дополнительных 7,5 процентов, или ждать с продажей 3 года.

Советы по выбору недвижимости. Если вы инвестируете в жилую недвижимость под дальнейшую сдачу в аренду, главным фактором будет наличие рядом офисных, бизнес-центров, предприятий и фирм. В аренду берут жилье рядом с работой. Важный вопрос – минимизация коммунальных расходов.

Возможность 4. Инвестируем в золото. Довольно часто в прессе можно встретить рекомендации и обсуждения инвестиций в золото, то есть золотые слитки (инвестиции в ювелирные изделия и монеты – это отдельная тема для разговора).

Часто можно видеть новости, что золото растет в цене, находится на историческом максимуме и т.д. Итак, стоит ли и когда стоит инвестировать в золото?

Слитки бывают разного веса – от 1 г до 1 кг. Соответственно и сама стоимость одного грамма этого металла в каждом из них будет разной. В 1-граммовом слитке она самая высокая, в 100-граммовом меньше, в слитке весом 1 кг еще меньше.

Маржа, то есть разница между ценами покупки и продажи, тоже разная. Чем больше вес слитка, то она относительно низкая. То есть, если вы покупаете слиток в 10 граммов с надеждой через год его продать дороже, будьте готовы к тому, что в операции купли-продажи потеряете, условно, 5% от суммы. Если речь идет о слитке в 100 граммов, этот процент будет ниже – 1-2%.

Определенные закономерности относительно стоимости золота. Как правило, хотя и не всегда, золото дорожает во время кризисов, а дешевеет при стабильной ситуации.

Все ли так идеально? Если бы вы инвестировали в 2011 году (тогда цена тоже булла 1500 долларов за унцию), вы бы заработали сейчас 30%, то есть примерно 3% годовых. Если бы купили в 2011, а продали в 2016, потеряли бы 50% стоимости.

То есть, инвестиции в золото – это, в отличие от “мысли о стабильности”, такая же инвестиция, как в акции или другие рисковые активы, а цикличность (от роста до падения) весьма растянута.

Если же решили инвестировать именно в этот драгоценный металл, можем предоставить вам такие советы и лайфхаки:

- покупайте слиток покрупнее, маржа (для вас потери на купле-продаже) будет меньше;

- проанализируйте цены в разных банках, в Украине они очень сильно разнятся;

- не ждите заработать быстро, порой придется ждать и 5-6 лет, перед тем как наступит выгодный момент для продажи;

- производитель золота – Швейцария, Германия или Австралия не имеет особого значения, главное – его проба должна быть 999,9.

Выводы:

диверсифицируйте свои инвестиции, вкладывайте в различные объекты, вы значительно снизите риски. Предлагаем вам так разделить портфель свои инвестиций – 50% в депозиты и облигации (депозиты гривневые с ежемесячной выплатой, облигации государственные, валютные), а 50% вложите в качественную недвижимость с перспективой роста и привлекательную для сдачи в аренду;

определитесь с приоритетами, хотите заработать быстрее – вкладывайте в акции, облигации. Если вы рассчитываете на более длительный период времени – более целесообразно вкладывать в недвижимость и золото.

Алексей Другов, профессор НУ «Львовская политехника», заместитель директора Научного парка «SID City»