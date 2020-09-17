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В Украине внедрят еще один метод автофиксации нарушений скорости на дорогах

В Украине внедрят еще один метод автофиксации нарушений скорости на дорогах

В 2021 году на автомобильных дорогах Украины может заработать еще одна технология фиксации нарушений скоростного режима – фиксация средней скорости по отрезку.

Об этом в интервью ЦТС рассказал Кирилл Хомяков, председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Вв 2021 году планируется закупка еще 300 комплексов автофиксации нарушений скорости, а также будет расширен их функционал.

“Мы расширим функционал системы и добавим фиксирование других типов нарушений – не только превышение скорости, но еще и пересечение двойной сплошной линии разметки, проезд на красный сигнал светофора и проезд по полосе для общественного транспорта. Комплексы для этого менять не нужно – камеры полностью готовы это фиксировать, полиция со своей стороны дорабатывает нормативную базу, а мы будем дорабатывать ПО”, – сообщил Хомяков.

Причина – чтобы иметь возможность контролировать скорость на всей дороге, а не только в местах установки камер.

Как такая система будет работать: В начале отрезка стоит одна камера, в конце – другая. Если водитель притормозил перед первой и второй, но в целом 100 км проехал быстрее, чем позволяет разрешенная скорость на отрезке, то на второй камере будет фиксироваться нарушение скоростного режима.

Напомним, 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Справка Finance.ua:

  • На государственных дорогах Украины до конца 2020 года Министерство инфраструктуры планирует установить более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект об увеличении суммы штрафа за превышение скорости. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.
По материалам Finance.UA
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