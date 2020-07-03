Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платить

Невнимательность к деталям при внедрении автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения сделали взыскание штрафов с нерадивых водителей, если те отказались уплатить его добровольно, практически невозможной.

Об этом пишет sud.ua.

Государственная исполнительная служба и частные исполнители, как оказалось, не могут принимать к исполнению протоколы патрульной полиции, сформированные автоматически в электронном виде, потому что они не соответствуют действующему законодательству.

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В части третьей статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве», где установлены требования к исполнительным документам, сказано: «Исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью. Скрепление исполнительного документа печатью с изображением Государственного Герба Украины является обязательным, если орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, по закону обязан иметь такую печать». Об электронном виде подписи и печати нет ни слова.

В Министерстве внутренних дел, в конце концов, обнаружили данный недочет и под конец июня через Комитет ВР по вопросам правовой политики зарегистрировали в парламенте законопроект № 3707, учитывающий необходимые изменения. Часть третья статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве» дополнена всего одним абзацем: «Исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронных доверительных услугах». Порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции Украины».

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Впрочем, даже при подготовке этого маленького текста не обошлось без употребления сомнительных формулировок, что сразу отметило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. В частности, там не считают правильным последнее предложение о предоставлении Министерству юстиции Украины полномочий по определению порядка предъявления исполнительных документов к исполнению.

“В настоящее время такой порядок устанавливается Законом”, — пишет в своем выводе ГНЭУ.

Справка Finance.ua:

1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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