Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платить

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Невнимательность к деталям при внедрении автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения сделали взыскание штрафов с нерадивых водителей, если те отказались уплатить его добровольно, практически невозможной.
Об этом пишет sud.ua.
Государственная исполнительная служба и частные исполнители, как оказалось, не могут принимать к исполнению протоколы патрульной полиции, сформированные автоматически в электронном виде, потому что они не соответствуют действующему законодательству.
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В части третьей статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве», где установлены требования к исполнительным документам, сказано: «Исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью. Скрепление исполнительного документа печатью с изображением Государственного Герба Украины является обязательным, если орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, по закону обязан иметь такую печать». Об электронном виде подписи и печати нет ни слова.
В Министерстве внутренних дел, в конце концов, обнаружили данный недочет и под конец июня через Комитет ВР по вопросам правовой политики зарегистрировали в парламенте законопроект № 3707, учитывающий необходимые изменения. Часть третья статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве» дополнена всего одним абзацем: «Исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронных доверительных услугах». Порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции Украины».
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Впрочем, даже при подготовке этого маленького текста не обошлось без употребления сомнительных формулировок, что сразу отметило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. В частности, там не считают правильным последнее предложение о предоставлении Министерству юстиции Украины полномочий по определению порядка предъявления исполнительных документов к исполнению.
“В настоящее время такой порядок устанавливается Законом”, — пишет в своем выводе ГНЭУ.
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