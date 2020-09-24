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Представлены смарт-часы Vivo Watch c 18-дневным временем автономной работы (фото)

Представлены смарт-часы Vivo Watch c 18-дневным временем автономной работы (фото)

Компания Vivo представила свои первые смарт-часы Vivo Watch, которые выделяются премиальным дизайном и несколькими первоклассными функциями.

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Vivo Watch выпускаются в двух версиях — 46 мм и 42 мм. Модели отличаются количеством кнопок на корпусе (две/три), дизайном безеля и разными дисплеями. Крупная модель оснащена 1,39-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 454×454 пикселей. Версия поменьше получила 1,19-дюймовый AMOLED экран с разрешением 390×390 пикселей.

В часах используется корпус из нержавеющей стали, которая прочнее, чем обычные алюминиевые сплавы. Он легко противостоит ежедневному износу и воздействию пота. Безель часов изготовлен из прецизионной керамики, производство которой, по словам Vivo, занимает почти два месяца. Таким образом, твердость материала в 4 раза выше, чем у нержавеющей стали.


Фото: iLenta.com

Что касается ремешков, есть два варианта — из кожи наппа и из фторэластомера. Также есть ремешок, сделанный из кожи головы быка, который имеет естественную текстуру, гладкость и деликатный вид.


Фото: iLenta.com

Vivo Watch поставляются с шестью встроенными датчиками, включая датчик кислорода в крови, акселерометр, датчик давления воздуха, геомагнетизма, датчик света и позиционирования. Система позиционирования поддерживает четыре основных глобальных системы.


Фото: iLenta.com

Часы поддерживают 11 видов спортивного мониторинга, включая бег на открытом воздухе, плавание, езду на велосипеде, альпинизм и т.д. При помощи часов можно управлять воспроизведением музыки и камерой смартфона. Они также получили модуль NFC для бесконтактных платежей и поддержку голосового помощника JOVI.

Что касается времени автономной работы, то 42-мм версия Vivo Watch обеспечивает до 9 дней автономной работы, а модель на 46 мм — до 18 дней.

По материалам iLenta
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