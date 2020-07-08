Garmin запускает смарт-часы с солнечной батареей (фото)

Garmin выпустил обновленную линейку смарт-часов. Разработчики добавили в них поддержку зарядки с помощью солнечной энергии.

Технологию получили модели Fenix ​​6, Instinct и Tactix Delta. Если раньше Fenix ​​6 Pro Solar и Fenix ​​6S Pro Solar работали от одного заряда от 9 до 14 суток, то теперь их заряда хватит от 10,5 до 16 дней. В режиме SmartWatch весь модельный ряд обеспечивает до 50 дней автономной работы.



Фото: ITsider

Также часы получили несколько новых функций, таких как поддержка серфинга, катание на горных велосипедах и альпинизма. Среди других особенностей – встроенный Wi-Fi, GPS и NFC.

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Часы Instinct Solar представлены в двух версиях: Surf Edition и Tactical Edition. Эти модели продаются по цене от $399. А часы Tactix Delta Solar Edition, защищены по военному стандарту MIL-STD-810 и способны проработать до 24 дней, обойдутся от $1099.