Tesla пытается через суд заблокировать пошлины Трампа на импорт из Китая

Американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на администрацию Дональда Трампа, чтобы заблокировать сбор пошлин на запчасти, которые компания импортирует из Китая.
Как пишет Bloomberg, Tesla подала иск в Международный торговый суд Нью-Йорка. Компания настаивает на объявлении пошлин незаконными и требует возврата средств с процентами в размере, в котором они их оплатили.
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Автопроизводитель оспаривает действия торгового представителя США Роберта Лайтзайзера, который фигурирует в качестве ответчика по делу.
Как известно, в прошлом году офис торгового представителя США отклонил запрос Tesla об освобождении от уплаты 25-процентных пошлин на оборудование китайского производства, используемого в своем Model 3. Тогда в Tesla отмечали, что повышение пошлин нанесет существенный экономический ущерб бизнесу компании.
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