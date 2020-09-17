Tesla представила новую модификацию Model S Plaid с рекордной автономностью (фото)

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил специальную модификацию электрического седана Model S Plaid. Особенностями новинки стали использование новой трансмиссии и дополнительного двигателя, а также значительно улучшенная автономность.
По заверению Илона Маска, Model S Plaid способна проезжать от полностью заряженного аккумулятора вплоть до 837 километров. При этом увеличение дальности пробега от одного цикла зарядки — не единственное нововведение, которое затронуло модель Plaid. Электрокар получит сразу три электродвигателя, что поспособствует приросту мощности и скоростной динамики.
Генеральный директор Tesla отметил, что мощность электрокара составляет 1100 лошадиных сил. При этом автомобиль способен передвигаться с максимальной скоростью в 322 километра в час и развивать скорость от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Габариты электрокара также изменятся: размещение дополнительного мотора удлиняет кузов Plaid. Более того, Маск отметил, что в перспективе модификация Plaid будет доступна и в кроссоверах Model X.
Фото: engadget.com
Стоимость Tesla Model S Plaid составляет $139 990. Желающим оформить предзаказ компания предлагает внести возвратный депозит в размере $1000. Первые поставки модификации Plaid запланированы на конец 2021 года.
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