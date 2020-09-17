0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

На выплату пенсий за сентябрь направлено более 36 млрд гривен

На выплату пенсий за сентябрь направлено более 36 млрд гривен

23 сентября Пенсионный фонд Украины направил еще 1,5 млрд гривен на выплаты пенсий сентября.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

ПФУ продолжил финансирование пенсий сентября, согласно утвержденному графику.

Читайте также: Приват24: пенсия, субсидия и другие соцвыплаты

“На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 36,6 миллиарда гривен, что составляет 92,6% потребности месяца”, – говорится в сообщении.

Также в ПФУ напомнили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Справка Finance.ua:

  • После повышения в Украине с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие пенсионеры надеялись, что их пенсии также увеличат. Однако тех, кто уже получил или получит до конца месяца (пенсии выплачиваются индивидуально с 4-го по 25-е число ежемесячно), оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.