На выплату пенсий за сентябрь направлено более 36 млрд гривен

23 сентября Пенсионный фонд Украины направил еще 1,5 млрд гривен на выплаты пенсий сентября.
Об этом сообщает ПФУ в Facebook.
ПФУ продолжил финансирование пенсий сентября, согласно утвержденному графику.
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“На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 36,6 миллиарда гривен, что составляет 92,6% потребности месяца”, – говорится в сообщении.
Также в ПФУ напомнили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
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