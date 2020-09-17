Uber Shuttle запустил новые маршруты для Киева и пригородов

Uber запустил шесть новых маршрутов Uber Shuttle по Киеву и из пригородов. Об этом говорится в блоге компании.
Новые маршруты запущены по следующим направлениям: Виноградарь – Центр; Голосеево – Подол; Троещина – Куреневка; Чайка – ст. м. Житомирская; Коцюбинское – Центр; Святопетровское – Святошин.
Теперь компания выполняет перевозки по 27 маршрутам. Услуги сервиса Uber Shuttle доступны в будние дни с 7:00 до 21:00.
Стоимость поездки в Shuttle привязана к километражу и стартует от 20 грн.
Ранее Uber предложил киевским перевозчикам отказаться от наличных расчетов. Председатель по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский в ответ на требование со стороны общественного союза “Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области” закрыть Uber Shuttle предложил столичным и областным перевозчикам отказаться от наличных расчетов в автобусах.
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