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Цены стали расти: эксперт рассказал, что происходит на рынке аренды жилья

Цены стали расти: эксперт рассказал, что происходит на рынке аренды жилья

Карантин оказал негативное влияние на рынок аренды недвижимости, но ситуация постепенно возвращается в нормальное состояние.

Об этом в эфире канала “Украина 24” сказал член Ассоциации специалистов по недвижимости Сергей Курганов.

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“С начала карантина цены на недвижимость “просели”, спрос уменьшился, но все возвращается почти на тот уровень, который был до карантина. Есть активность не только в бизнес-среде, но и среди студентов, так как многие общежития при учебных заведениях не открылись и есть спрос на аренду недвижимости для студентов. Есть тенденции перехода вузов на дистанционное обучение, но люди остаются в Киеве и снимают квартиры. Баланс сегодня остается”, – сказал эксперт.

По словам Курганова, у арендодателей в приоритете – долгосрочная сдача жилья в аренду.

“Большинство владельцев не соглашаются на короткий срок аренды, а если соглашаются, то помесячная плата значительно выше. Если заключать договор на два-три месяца и на год – на год будет дешевле. Сейчас есть специальные предложения, что на первые два-три месяца цена ниже, а после Нового года может подняться в зависимости от квартиры и ее расположения”, – сказал Курганов.

Также эксперт обратил внимание на мошеннические схемы аренды.

“Треть (сообщений об аренде жилья. – Ред.) – это фейки и пустышки, которые используют для того, чтобы привлечь потенциального арендатора, так как объекты несуществующие, то нужно привлекать, рекламировать. Это низкие цены, сказочные условия аренды – это мошеннические схемы”, – сказал Курганов.

По материалам Сегодня
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