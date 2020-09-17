Банки и юрлица активно наращивают портфель ОВГЗ

По состоянию на 23 сентября портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 874,86 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком.

За неделю – с 16 сентября, когда он составлял 868,5 млрд грн, – его объем вырос на 6,36 млрд грн.

Портфель ОВГЗ увеличился за счет банков и юрлиц, которые приобрели облигаций на 4,1 млрд грн и 3,13 млрд грн соответственно. Физлица незначительно нарастили капитал – за неделю на 340 млн грн. В свою очередь нерезиденты сократили свой портфель на 1,21 млн грн, а у НБУ он остался прежним.

Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):

банки – 425,84 млрд грн (48,68%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,1%);

нерезиденты – 84,73 млрд грн (9,68%);

юрлица – 31,45 млрд грн (3,6%);

физлица – 8,26 млрд грн (0,94%).



Инфографика: НБУ

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Напомним, по состоянию на 16 сентября структура держателей облигаций была такой: банки – 421,74 млрд грн (48,56%); 324,58 млрд грн (37,37%); нерезиденты – 85,94 млрд грн (9,9%); юрлица – 28,32 млрд грн (3,26%); физлица – 7,92 млрд грн (0,91%).