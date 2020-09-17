Минфин продал ОВГЗ всего на 330 млн грн

Министерство финансов на аукционе 22 сентября привлекло в бюджет 329,65 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.
Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 1,5 года.
Читайте также: НБУ изменил размер корректирующих коэффициентов для ОВГЗ
Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7%, по годовым – 9,46%, а по полуторагодовым – 10,5%.
От продажи трехмесячных ОВГЗ в бюджет привлечено 133,017 млн грн, от годовых – 166,318 млн грн, от продажи полуторагодовых – 30,314 млн.
По итогам аукционов в бюджет привлечено 329 млн 650 тыс. 266,14 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3926 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 3516 12
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)Вчера, 09:32 - 1945 9
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 846 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 2013 4
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3926 16
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2689
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 1620 2
В SkyUp заявили о возможном банкротстве авиакомпанииВчера, 14:45 - 1544
SWIFT меняет механизм международных платежейВчера, 17:00 - 1389
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1286
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 741 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3150 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 901
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 628