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Минфин продал ОВГЗ всего на 330 млн грн

Минфин продал ОВГЗ всего на 330 млн грн

Министерство финансов на аукционе 22 сентября привлекло в бюджет 329,65 млн грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 1,5 года.

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Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7%, по годовым – 9,46%, а по полуторагодовым – 10,5%.

От продажи трехмесячных ОВГЗ в бюджет привлечено 133,017 млн грн, от годовых – 166,318 млн грн, от продажи полуторагодовых – 30,314 млн.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 329 млн 650 тыс. 266,14 грн.

По материалам Финансовый клуб
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