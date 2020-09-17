В Японии протестировали 18-метрового робота Gundam (видео)

В японском городе Йокогама стартовало тестирование 18 метрового и 25-тонного робота Gundam. Он умеет приседать, становиться на одно колено и двигать руками.
Публично возможности робота планируют показать в декабре.
Читайте также: Робот Boston Dynamics Spot помогает определять пациентов с COVID-19
Разработкой робота занимается фирма Gundam Factory Yocohama. Предварительно, сборку планируют закончить до декабря. Изначально презентация планировалась на октябрь, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на более поздний срок.
Разработчики сообщили, что 18-метровый робот будет передвигаться при помощи дистанционного управления с использованием операционной системы Robot Operating System.
На сегодняшний день основная часть работ уже сделана. Остается доработать функциональные возможности гиганта.
Все желающие смогут посмотреть на робота в новом одноименном развлекательном центре Gundam Factory Yocohama в парке Ямасита (Йокогама, Япония).
Кроме робота, в парке можно будет посмотреть на ангар, где он будет жить, а также посетить лабораторию, в которой занимаются разработкой модели.
Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский прогнозирует до конца года "ощутимое и устойчивое" восстановление экономикиВчера, 15:05 - 732 9
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаПозавчера, 21:02 - 3538 7
Украинцы за месяц занесли в банки более 1 млрд грн - ФГВФЛВчера, 11:00 - 627 6
Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартирыВчера, 16:05 - 2891 5
Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИВчера, 13:23 - 496 4
Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартирыВчера, 16:05 - 2891 5
ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых автоВчера, 11:32 - 2420 2
Черкассы и Житомир могут получить скоростное железнодорожное сообщение с КиевомВчера, 13:30 - 1207 1
"Новая почта" выпустила коробку-трансформер (видео)Вчера, 16:31 - 1004
Банкиры спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие неделиВчера, 20:00 - 994
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Вчера, 16:10 - 178
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1384
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 783 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3225 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 923