В Японии протестировали 18-метрового робота Gundam (видео)

В японском городе Йокогама стартовало тестирование 18 метрового и 25-тонного робота Gundam. Он умеет приседать, становиться на одно колено и двигать руками.

Публично возможности робота планируют показать в декабре.

Разработкой робота занимается фирма Gundam Factory Yocohama. Предварительно, сборку планируют закончить до декабря. Изначально презентация планировалась на октябрь, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на более поздний срок.

Разработчики сообщили, что 18-метровый робот будет передвигаться при помощи дистанционного управления с использованием операционной системы Robot Operating System.

На сегодняшний день основная часть работ уже сделана. Остается доработать функциональные возможности гиганта.

Все желающие смогут посмотреть на робота в новом одноименном развлекательном центре Gundam Factory Yocohama в парке Ямасита (Йокогама, Япония).

Кроме робота, в парке можно будет посмотреть на ангар, где он будет жить, а также посетить лабораторию, в которой занимаются разработкой модели.

