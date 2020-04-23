Робот Boston Dynamics Spot помогает определять пациентов с COVID-19

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Компания Boston Dynamics заявила, что её четвероногий робот Spot уже используется в одной из больниц Бостона для оказания помощи при лечении больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Начиная с прошлой недели, больница Brigham And Women’s Hospital of Harvard University приступила к использованию робота Spot для удалённой сортировки пациентов, подозреваемых на наличие COVID-19. Таким образом, робот используется в качестве машины телемедицины. С этой целью на корпусе Spot применяется специальное крепление для планшета iPad или дисплея аналогичного размера, который будет использоваться для видеоконференций между медицинскими работниками и пациентами. Также робот оснащён средствами для обеспечения двусторонней радиосвязи.
Отмечается, что использование робота помогло медсестринскому персоналу сократить время контакта с потенциально заразными пациентами. Тем самым снижается риск заболевания коронавирусной инфекцией медицинским персоналом. Более того, использование iPad и двусторонней радиосвязи означает, что врачи «могут разговаривать с пациентами издалека, возможно, даже из собственного дома».
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Boston Dynamics также стремится обеспечить помощь другим работникам здравоохранения и тем компаниям, которые в состоянии предоставить поддержку медикам посредством применения робототехники или телемедицины. Потому Boston Dynamics предоставляет доступ ко всем файлам, которые обеспечивают функционирование указанной конфигурации робота Spot.
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