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В МВД разрабатывают базу для предотвращения мошенничества с застройками

В МВД разрабатывают базу для предотвращения мошенничества с застройками

Министерство внутренних дел разрабатывает законодательную базу, которая должна предотвратить мошенничество с застройками. Законопроекты должны разработать в течение двух месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МВД Антон Геращенко во время заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам содействия пострадавшим инвесторам.

“Работа переходит в плоскость именно практических наработок и результативной деятельности созданных подгрупп. За 2 месяца мы должны разработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые бы сделали невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов”, – сказал Геращенко.

Проверка застройщика перед покупкой недвижимости 🎬

Также в МВД должны сформировать “дорожную карту” проблемных объектов, которые уже существуют в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Минцифры открывает данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности.
  • В столице насчитывается 232 рисковых объекта строительства, что составляет 53,3% от общего количества возводимых домов.
  • На первичном рынке недвижимости следует оценивать весь комплекс факторов: не только цену и локацию, но и полноту документов, репутацию застройщика и историю его предыдущих застроек.
По материалам РБК-Украина
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