В МВД разрабатывают базу для предотвращения мошенничества с застройками

Министерство внутренних дел разрабатывает законодательную базу, которая должна предотвратить мошенничество с застройками. Законопроекты должны разработать в течение двух месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Соответствующее заявление сделал заместитель главы МВД Антон Геращенко во время заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам содействия пострадавшим инвесторам.
“Работа переходит в плоскость именно практических наработок и результативной деятельности созданных подгрупп. За 2 месяца мы должны разработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые бы сделали невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов”, – сказал Геращенко.
Также в МВД должны сформировать “дорожную карту” проблемных объектов, которые уже существуют в Украине.
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