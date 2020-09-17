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В ОП надеются на принятие законопроекта об "инвестнянях" в октябре

В ОП надеются на принятие законопроекта об "инвестнянях" в октябре

В Офисе Президента надеются на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями” в октябре этого года.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

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“Мы ожидаем в начале октября, что парламент рассмотрит и поддержит в целом законопроект, который внес в Верховную Раду Президент Украины по стимулированию проектов со значительными инвестициями, речь идет о законопроекте, предусматривающем предоставление определенного пакета стимулов и льгот тем инвесторам, которые будут инвестировать и создавать рабочие места в Украине. Прежде всего речь идет об отраслях, которые создают высокую добавленную стоимость – это перерабатывающая промышленность, логистика, объекты социальной инфраструктуры”, – сказала Ковалив.

Она добавила, что этот законопроект направлен на внутренних и внешних инвесторов. Также Ковалив отметила, что специальный офис привлечения инвестиций UkraineInvest будет участвовать в помощи инвесторам, в реализации проектов и подписании соответствующих соглашений с правительством.

“UkraineInvest, по сути, будет инвестиционной няней для украинских и международных инвесторов, которые будут в рамках инструментов, предусмотренных законом, обращаться к правительству за поддержкой. Мы ожидаем, что уже в начале следующего года мы будем работать с первыми такими проектами”, – сказала Ковалив.

Справка Finance.ua:

  • 21 июля этого года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 3760 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями”.
  • Проект закона предусматривает введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта, регламентацию процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора и определения гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.
По материалам УКРИНФОРМ
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