В ОП надеются на принятие законопроекта об "инвестнянях" в октябре

В Офисе Президента надеются на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями” в октябре этого года.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.
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“Мы ожидаем в начале октября, что парламент рассмотрит и поддержит в целом законопроект, который внес в Верховную Раду Президент Украины по стимулированию проектов со значительными инвестициями, речь идет о законопроекте, предусматривающем предоставление определенного пакета стимулов и льгот тем инвесторам, которые будут инвестировать и создавать рабочие места в Украине. Прежде всего речь идет об отраслях, которые создают высокую добавленную стоимость – это перерабатывающая промышленность, логистика, объекты социальной инфраструктуры”, – сказала Ковалив.
Она добавила, что этот законопроект направлен на внутренних и внешних инвесторов. Также Ковалив отметила, что специальный офис привлечения инвестиций UkraineInvest будет участвовать в помощи инвесторам, в реализации проектов и подписании соответствующих соглашений с правительством.
“UkraineInvest, по сути, будет инвестиционной няней для украинских и международных инвесторов, которые будут в рамках инструментов, предусмотренных законом, обращаться к правительству за поддержкой. Мы ожидаем, что уже в начале следующего года мы будем работать с первыми такими проектами”, – сказала Ковалив.
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