Суды отменяют штрафы из-за того, что полицейский не может подписать доказательства цифровой подписью

Если полицейский не может подписать доказательства цифровой подписью, суды отменяют штрафы.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
“На водителя был наложен штраф за превышение скорости. Водитель обжаловал штраф в суде. В подтверждение факта нарушения, инспектор приложил в суд на диске фотографию и видеозаписи с устройства измерения скорости Trucam”, – указывают в сообщении.
Читайте также: Автофиксация нарушений ПДД: как лихачи пытаются оспорить данные приборов
Рассматривая указанные доказательства, суд сделал вывод, что на этих фото и видеозаписях действительно зафиксирован факт нарушения – движение автомобиля со скоростью 73 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч.
Однако, исследуя допустимость этих доказательств, суд обратил внимание на то, что указанные фото и видеозаписи инспектор не подписал электронной цифровой подписью.
С учетом указанного, суд сделал вывод, что предоставленные инспектором в суд видеозаписи и фотографии с устройства ТruCAM не являются допустимыми доказательствами нарушения.
На этом основании суд отменил штраф полиции из-за отсутствия допустимых доказательств (Решение от 16.09.2020 по делу №636/803/20).
Вывод. Наличие в действиях водителя нарушения не освобождает инспектора от обязанности соблюдения процедуры наложения штрафа и предоставления в подтверждение нарушения надлежащих и допустимых доказательств.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине4 ч. назад - 1877 9
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)8 ч. назад - 1280 6
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа9 ч. назад - 1967 5
Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИВчера, 16:15 - 1364 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость9 ч. назад - 1550 4
Финансист рассказал, что будет с курсом доллара и инфляцией до конца годаВчера, 21:00 - 2250 2
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа9 ч. назад - 1967 5
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине4 ч. назад - 1877 9
В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)Вчера, 17:25 - 1867 4
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 год3 ч. назад - 1745
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1221
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 704 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3110 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 872
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 609