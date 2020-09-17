Суды отменяют штрафы из-за того, что полицейский не может подписать доказательства цифровой подписью

Если полицейский не может подписать доказательства цифровой подписью, суды отменяют штрафы.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

“На водителя был наложен штраф за превышение скорости. Водитель обжаловал штраф в суде. В подтверждение факта нарушения, инспектор приложил в суд на диске фотографию и видеозаписи с устройства измерения скорости Trucam”, – указывают в сообщении.

Читайте также: Автофиксация нарушений ПДД: как лихачи пытаются оспорить данные приборов

Рассматривая указанные доказательства, суд сделал вывод, что на этих фото и видеозаписях действительно зафиксирован факт нарушения – движение автомобиля со скоростью 73 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч.

Однако, исследуя допустимость этих доказательств, суд обратил внимание на то, что указанные фото и видеозаписи инспектор не подписал электронной цифровой подписью.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что предоставленные инспектором в суд видеозаписи и фотографии с устройства ТruCAM не являются допустимыми доказательствами нарушения.

На этом основании суд отменил штраф полиции из-за отсутствия допустимых доказательств (Решение от 16.09.2020 по делу №636/803/20).

Вывод. Наличие в действиях водителя нарушения не освобождает инспектора от обязанности соблюдения процедуры наложения штрафа и предоставления в подтверждение нарушения надлежащих и допустимых доказательств.

Справка Finance.ua:

1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr