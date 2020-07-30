Автофиксация нарушений ПДД: как лихачи пытаются оспорить данные приборов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С начала 2020 украинские суды рассмотрели сотни административных дел, когда любители скорости пытались оспорить свои штрафы.
Речь идет не только о фиксации нарушения с помощью камер, но и с помощью приборов TruCam. В материалах большинства таких дел сказано, что водители разгоняются в пределах городов до 90-97 км/ч, хотя скорость не должна была превышать 50 км/ч. Как оказалось, некоторые из водителей пытаются доказать судам, что приборы, которыми пользуются полицейские – без пломбы и их показания сомнительны. Впрочем, суды поддают сомнениям такие сведения.
В свою очередь, на днях полиция заявила, что увеличила число участков, на которых будет использовать лазерные измерители скорости.
Впрочем, к концу года в Украине планируют в 6 раз увеличить число камер автофиксации нарушений. Сейчас их установлено 50 штук, но планируется, что к концу года благодаря местным властям появится еще 250. За это время некоторые из камер зафиксировали лихачей-“рекордсменов”. Как оказалось, в Украине не редкость, когда водители разгоняются до 227 км/ч.
При всем этом одним из самых скандальных вопросов остается тот, что штрафуют владельца авто, а не того, кто был за рулем. Как разъяснили копы, чтобы уведомление приходило именно нарушителю, владелец должен зарегистрировать факт передачи автомобиля в пользование другому лицу.
В планах “расширения задач” для камер автофиксации есть и то, что система новых камер начнет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушение правил парковки, и прочие нарушения.
Но даже тот факт, что количество нарушений ПДД значительно уменьшилось в местах расстановки камер – уже говорит о том, что определенная профилактическая цель достигнута.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Деньги вместо беби-боксов: эксперт объяснил, что государству выгоднееВчера, 17:22 - 2232 3
Какой реально должна быть пенсия и средняя зарплата в Украине, чтобы людям хватало на жизнь - мнение ЛазебнойВчера, 12:34 - 9640 3
"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жильяВчера, 13:34 - 3444 2
Маск считает, что стартап DeepMind несет угрозу человечеству3 ч. назад - 179 1
Как будет меняться ЕСВ для ФЛП с 2021 по 2023 годВчера, 09:45 - 5217 1
Какой реально должна быть пенсия и средняя зарплата в Украине, чтобы людям хватало на жизнь - мнение ЛазебнойВчера, 12:34 - 9640 3
Как будет меняться ЕСВ для ФЛП с 2021 по 2023 годВчера, 09:45 - 5217 1
"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жильяВчера, 13:34 - 3444 2
На рынке труда Польши активизировались мошеннические схемы относительно украинцев: топ-5 схемВчера, 14:03 - 2493
Деньги вместо беби-боксов: эксперт объяснил, что государству выгоднееВчера, 17:22 - 2232 3
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полетПозавчера, 14:58 - 253
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 368
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 572
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2219
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1151 2