В "Нафтогазе" объяснили, из-за чего возникли миллиардные долги за газ

В “Нафтогазе” заявили, что огромные долги на рынке газа возникли из-за недочетов государственного регулирования. Дело в том, что предприятия теплокоммунэнерго не могут штрафовать своих должников по той же ставке, по которой их штрафует “Нафтогаз”.
Об этом заявила директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК “Нафтогаз” Елена Осмоловская в комментарии UBR.
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“Есть опять же вопрос несовершенного государственного регулирования. Если мы по Хозяйственному кодексу обязаны выставлять штрафы и пени, мы не можем их выставлять. Эти компании теплокоммунэнерго своим должникам не могут выставлять по такой же ставке штрафы и пени, поэтому получается так, что у них создается такая задолженность”, – сказала Осмоловская.
По ее словам, ключ к решению этой проблемы есть у Верховной Рады, которая может найти выход из ситуации и позволить стартовать отопительному сезону.
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