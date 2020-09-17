В "Нафтогазе" объяснили, из-за чего возникли миллиардные долги за газ

В “Нафтогазе” заявили, что огромные долги на рынке газа возникли из-за недочетов государственного регулирования. Дело в том, что предприятия теплокоммунэнерго не могут штрафовать своих должников по той же ставке, по которой их штрафует “Нафтогаз”.

Об этом заявила директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК “Нафтогаз” Елена Осмоловская в комментарии UBR.

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“Есть опять же вопрос несовершенного государственного регулирования. Если мы по Хозяйственному кодексу обязаны выставлять штрафы и пени, мы не можем их выставлять. Эти компании теплокоммунэнерго своим должникам не могут выставлять по такой же ставке штрафы и пени, поэтому получается так, что у них создается такая задолженность”, – сказала Осмоловская.

По ее словам, ключ к решению этой проблемы есть у Верховной Рады, которая может найти выход из ситуации и позволить стартовать отопительному сезону.

Справка Finance.ua:

В “Нафтогазе” заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, поставляемый населению на условиях ПСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа разрешил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие исключили.