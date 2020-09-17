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Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN

Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN

По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.

Обвал, произошедший на фоне публикации расследования об отмывании денег мировыми финансовыми институтами, довел стоимость акций компании до минимального за 25 лет уровня – последний раз ценная бумага компании в Гонконге стоила $3,78 в мае 1995 года.

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Расследование, опубликованное BuzzFeed News, международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и партнерскими СМИ, основывалось на отчетности финучреждений, поданной в подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Информация, содержащаяся в более 2,1 тыс. отчетов, свидетельствовала о транзакциях на сумму более $2 трлн в период с 1999 по 2017 годы.

“Западные банки могли заблокировать практически любую из них, но в большинстве случаев они сохранили деньги, продолжая получать проценты”, – отмечается в материале BuzzFeed. Помимо HSBC, возможность отмывать деньги своим клиентам предоставляли Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays и другие финучреждения.

Со своей стороны, в HSBC сообщили, что вся представленная в расследовании информация “носит исторический характер” и предшествует сделанному в 2017 году заключению Минюста США о том, что банк выполнил свои обязательства.

Однако помимо журналистского расследования на стоимость акций компании влияет риск возможного признания Китаем HSBC “ненадежной организацией”, рассказал директор Redburn по банковским исследованиям в Европе Фахед Кунвар The Wall Street Journal. В случае присвоения статуса “ненадежных” таким компаниям могут ограничить ведение бизнеса, установить лимиты на импорт и экспорт, инвестиции и наличие персонала в Китае. СМИ называют HSBC наиболее вероятным кандидатом.

По материалам УБР
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