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Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИ

Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИ

В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, обнародованный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет американское издание Buzzfeed.

Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно которому банки провели подозрительные транзакции на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.

Документация представляет собой свыше 2000 так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов – SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований.

Материалы также получили украинские издания Слідство.Інфо и “Українська правда”.

“Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру”, – рассказала главный редактор Слідство.Інфо Анна Бабинец.

Одни из первых материалов касаются бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

В докладе говорится о поставках оборудования на госшахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 г. произошла авария, унесшая жизни 11 человек. Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии. В декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газэнерголизинг, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто являются признаком схем по отмыванию денег.

Соавтор расследования, журналистка УП Татьяна Козырева пишет, что FinCEN долгое время был привлечен к поиску и возврату активов «семьи» Януковича. Большинство находок переданы в Украину.

По ее словам, большинство материалов FinCEN – это транзакции на триллионы долларов, в которых фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов.

По данным портала Re: Baltica, который участвовал в расследовании, некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов.

Так, компания Mako Trading, с которой был связан старший сын Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Mako Holding, в структуру которой входил Mako Trading.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, по утверждению портала, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн.

Также, по данным FinCEN, миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

По материалам Корреспондент.net
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