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Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг

Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг

В первую тройку лучших стран для инвестиций в недвижимость в 2020 году попали государства Карибского бассейна – Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис, а также Гренада.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг CBI Index от издания Financial Times.

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В десятке, по оценке экспертов, также оказались Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Вануату, Мальта, Кипр, Черногория, Турция и Болгария.

Авторы исследования рассказали, что расчет рейтинга CBI Index строят на ряде параметров комфортного проживания и удобного приобретения жилья:

  • уровень жизни;
  • свобода передвижения;
  • количество расходов на инвестиции;
  • обязательность личного присутствия при заключении договора;
  • потребность в гражданстве;
  • легкость и прозрачность процедур;
  • надежность, стабильность и перспективный рост популярности недвижимости и т.д.

Справка Finance.ua:

  • За I полугодие 2020 года в экономику Украины были привлечены 163,78 млрд грн капитальных инвестиций, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
  • Аналитики изучили предложения на рынке недвижимости в Украине, соотнесли их со средней заработной платой и составили рейтинг доступности жилья. Рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 м² в сентябре 2020 года со средним доходом семьи из двух человек.

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По материалам УНН
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