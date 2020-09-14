Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг

В первую тройку лучших стран для инвестиций в недвижимость в 2020 году попали государства Карибского бассейна – Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис, а также Гренада.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг CBI Index от издания Financial Times.

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В десятке, по оценке экспертов, также оказались Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Вануату, Мальта, Кипр, Черногория, Турция и Болгария.

Авторы исследования рассказали, что расчет рейтинга CBI Index строят на ряде параметров комфортного проживания и удобного приобретения жилья:

уровень жизни;

свобода передвижения;

количество расходов на инвестиции;

обязательность личного присутствия при заключении договора;

потребность в гражданстве;

легкость и прозрачность процедур;

надежность, стабильность и перспективный рост популярности недвижимости и т.д.

Справка Finance.ua:

За I полугодие 2020 года в экономику Украины были привлечены 163,78 млрд грн капитальных инвестиций, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Аналитики изучили предложения на рынке недвижимости в Украине, соотнесли их со средней заработной платой и составили рейтинг доступности жилья. Рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 м² в сентябре 2020 года со средним доходом семьи из двух человек.