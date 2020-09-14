Alitalia запускает рейсы только для протестированных на коронавирус пассажиров

Итальянская авиакомпания Alitalia с 16 сентября в качестве эксперимента позволила вылетать некоторыми рейсами из римского аэропорта Фьюмичино в миланский Линате только протестированным на коронавирус пассажирам.

Об этом пишет avianews.

Для кого действуют правила:

на данный момент новые правила действуют для двух из семи ежедневных вылетов с номерами AZ 2038 и AZ 2092.

Цель эксперимента:

с помощью данной инициативы Alitalia совместно с оператором аэропорта Aeroporti di Roma хотят укрепить доверие пассажиров к безопасности воздушного транспорта и стимулировать восстановление перевозок по наиболее важным для страны маршрутам.

Что нужно пассажирам для посадки в самолет:

предъявить справку о негативном результате ПЦР -теста или теста на антиген к COVID -19, которые проведены не более чем за 72 часа до вылета;

в качестве альтернативы можно пройти бесплатный экспресс-тест на антиген к коронавирусу в аэропорту;

результат становится известен в течение 30 минут, однако в авиакомпании попросили пассажиров приезжать заранее для предотвращения образования очередей.

Читайте также: Wizz Air отменил авиарейсы из Львова в Будапешт и на Кипр

В случае, если эксперимент окажется удачным, его могут расширить на другие рейсы, включая международные. Также подобного рода тестирование может стать альтернативой для обязательного карантина пассажиров, прибывающих из региона риска.

Тестирование перед вылетом является добровольным. Если пассажир купил билет на рейс, который попал в эксперимент, он может бесплатно изменить бронирование на другой вылет, для которого сдача анализов на коронавирус не является обязательной.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫