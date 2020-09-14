Alitalia запускает рейсы только для протестированных на коронавирус пассажиров

Итальянская авиакомпания Alitalia с 16 сентября в качестве эксперимента позволила вылетать некоторыми рейсами из римского аэропорта Фьюмичино в миланский Линате только протестированным на коронавирус пассажирам.
Об этом пишет avianews.
Для кого действуют правила:
Цель эксперимента:
Что нужно пассажирам для посадки в самолет:
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В случае, если эксперимент окажется удачным, его могут расширить на другие рейсы, включая международные. Также подобного рода тестирование может стать альтернативой для обязательного карантина пассажиров, прибывающих из региона риска.
Тестирование перед вылетом является добровольным. Если пассажир купил билет на рейс, который попал в эксперимент, он может бесплатно изменить бронирование на другой вылет, для которого сдача анализов на коронавирус не является обязательной.
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