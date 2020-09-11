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Wizz Air отменил авиарейсы из Львова в Будапешт и на Кипр

Wizz Air отменил авиарейсы из Львова в Будапешт и на Кипр

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Львова в Ларнаку и Будапешт до конца марта 2021 года.

Об этом пишет zaxid.net со ссылкой на систему бронирования на сайте авиакомпании.

Возобновление полетов:

  • возобновить полеты из Львова в Ларнаку планируют с 28 марта;
  • рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Самые дешевые билеты стоят от 1769 грн;
  • рейсы из Львова в Будапешт также должны возобновить с 28 марта и полететь можно будет в четверг и воскресенье.

Стоимость билетов. Билеты стоят от 1769 грн.

В целом перевозчик отменил из Украины 12 рейсов: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова – в Ларнаку и Будапешт, из Харькова – в Катовице и Будапешт, из Запорожья в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания “Международные авиалинии Украины продолжит выполнение рейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев до конца октября.
  • Французская авиакомпания Air France продолжит полеты по маршруту “Киев – Париж” в зимний сезон навигации 2020/2021 гг.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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