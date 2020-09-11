Wizz Air отменил авиарейсы из Львова в Будапешт и на Кипр

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Львова в Ларнаку и Будапешт до конца марта 2021 года.
Об этом пишет zaxid.net со ссылкой на систему бронирования на сайте авиакомпании.
Возобновление полетов:
Стоимость билетов. Билеты стоят от 1769 грн.
В целом перевозчик отменил из Украины 12 рейсов: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова – в Ларнаку и Будапешт, из Харькова – в Катовице и Будапешт, из Запорожья в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.
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