Wizz Air отменил авиарейсы из Львова в Будапешт и на Кипр

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Львова в Ларнаку и Будапешт до конца марта 2021 года.

Об этом пишет zaxid.net со ссылкой на систему бронирования на сайте авиакомпании.

Возобновление полетов:

возобновить полеты из Львова в Ларнаку планируют с 28 марта;

рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Самые дешевые билеты стоят от 1769 грн;

рейсы из Львова в Будапешт также должны возобновить с 28 марта и полететь можно будет в четверг и воскресенье.

Стоимость билетов. Билеты стоят от 1769 грн.

В целом перевозчик отменил из Украины 12 рейсов: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова – в Ларнаку и Будапешт, из Харькова – в Катовице и Будапешт, из Запорожья в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины продолжит выполнение рейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев до конца октября.