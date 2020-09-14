В ВР зарегистрировали законопроект об уравнивании акциза на автомобильное топливо: как может измениться цена на бензин и газ

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, которым хотят уравнять акцизные налоги на автомобильное топливо. Эксперты говорят, что такая инициатива давно назрела, ведь эти деньги идут на строительство дорог и “уравниловка” в цене на топливо позволит дополнительно привлечь минимум пять миллиардов гривен.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сейчас газ – самый дешевый вид топлива. Стоимость по сравнению с бензином ниже почти вдвое. Это в розницу. А на выходе с завода газ и бензин стоят почти одинаково, объясняют эксперты.
“Сегодня в стоимости бензина большая часть – это налоги. Акцизный налог полностью идет на строительство дорог”, – говорит Леонид Косянчук, эксперт энергетических рынков.
То есть, львиную долю цены топлива в Украине составляют акцизы. Чем выше акциз – тем дороже топливо.
“Два одинаковых автомобиля одинаково портят дороги. Только один платит 213 долларов за тонну, а другой платит 52 евро. Это как раз несправедливо”, – говорит Леонид Косянчук.
Соответственно, за каждый сожженный литр бензина водитель должен заплатить государству 7 гривен и 10 копеек. За литр газа – 1 грн 79 коп. Дизель посредине – 4 гривны 65 копеек.
Эксперты напоминают, что в Европейском Союзе ставки акцизов примерно одинаковы. Так было и в Украине до 2010 года. Тогда газовый бизнес под себя подмяла так называемая семья Януковича.
“Господин Курченко монополизировал сжиженный газ, как, впрочем, и нефтепродукты он собирался монополизировать. Были введены специальные низкие акцизы, чтобы он зарабатывал больше”, – говорит Леонид Косянчук.
После его бегства из Украины рынок газа оккупировали россияне и приближенные к ним структуры. Сейчас две трети потребляемого в Украине автогаза – российские.
“Доля рынка увеличивается, потребление растет. Поэтому мы попали в целом в зависимость от РФ и Беларуси в снабжении. Рынок не является диверсифицированным”, – отмечает эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.
В этом году количество потребленного автомобильного газа превысило потребление бензина. В Верховной Раде посчитали и обнаружили, что по меньшей мере пять миллиардов гривен получил Дорожный фонд.
“Мы предлагаем сделать единую ставку акцизного налога на уровне 139 евро для бензина, газа и дизеля. Это означает, что все виды топлива будут находиться в равных условиях. Это такое регулирование, как в Европейском Союзе”, – говорит народный депутат Украины Алексей Мовчан.
Автор законопроекта считает, что новая система налогообложения повлияет на цены, но не критично для потребителя. Так, цена газа возрастет. Бензин подешевеет. Дизель останется без изменений.
“После принятия нашего законопроекта стоимость бензина снизится на 2,5 гривны, стоимость газа повысится где-то на две гривны”, – добавляет Алексей Мовчан.
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