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Газ в Украине подорожал на 45% на два месяца раньше, чем в Европе, – замглавы комитета Рады

Газ в Украине подорожал на 45% на два месяца раньше, чем в Европе, – замглавы комитета Рады

“Нафтогаз” поднял цену на газ на 45% в сентябре, ссылаясь на подорожание голубого топлива в Европе, однако в ЕС это подорожание должно состояться только в ноябре.

Об этом рассказал в комментарии UBR.ua первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

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“Мне непонятно, почему уже в сентябре “Нафтогаз” вышел на 45% подорожания, ведь в Амстердаме прогнозное повышение на 45% было только на ноябрь”, – удивляется Кучеренко.

По его версии, вызвана такая спешка тем, что в прошлом году Нафтогаз приобрел большой объем газа в Европе по цене в $200 за 1 тыс. куб. м, однако затем цены на голубое топливо упали, что негативно отразилось на финансовой отчетности НАКа.

“В результате мы прошли отопительный сезон, наложилась теплая зима. У них осталось в хранилищах примерно 11 млрд кубов газа. Излишек огромнейший, причем рекордный по цене $200… И они хотят его продать, и они ж не хотят продавать для себя не в убыток. Вот и придумывают всякие сказки, чтобы нам впарить свой дорогой газ, который купили в том году”, – считает Кучеренко.

По подсчетам замглавы комитета, чтобы избавиться от убытков и продать прошлогодний газ хотя бы в ноль, НАК должен продавать газ по 7,5-8 грн за 1 куб м.

По материалам УБР
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