Как расторгнуть договор с застройщиком и вернуть средства

Расторжение договора с застройщиком без судебного разбирательства возможно по обоюдному согласию сторон на осуществление процедуры. Если в рамках инвестирования заключался нотариально заверенный документ – например, предварительный договор купли-продажи, то и раторгается он с нотариальным подтверждением.

Как пишет DOM.RIA, такие правила установлены ст. 214 Гражданского кодекса.

Когда можно расторгнуть договор с застройщиком:

когда квартира не соответствует параметрам и характеристикам, которые прописаны в договоре, или ее состояние не соответствует описанию;

застройщик нарушает сроки и не соблюдает определенный порядок их продления по сдаче объекта;

компания внесла значительные изменения в проектную документацию.

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Если же оснований для расторжения договора нет, потому что застройщик выполняет свои обязательства, скорее всего расторгнуть соглашение с возвратом средств откажутся.

Порядок расторжения договора с застройщиком:

1. Застройщик согласен расторгнуть соглашение и вернуть деньги. По обоюдному согласию вы обсуждаете условия расторжения договора, оформляете соответствующие бумаги, указав порядок, сроки возврата средств и сумму. В случае проведения процедуры по инициативе инвестора, застройщик удержит суммы, потраченные в связи с обязательствами вкладчика. Расторгается договор в такой же форме, что и заключался.

2. Застройщик согласен расторгнуть договор, но не согласен с суммой к возврату. Здесь есть два способа разрешения ситуации. В первом вы можете согласиться на условия строительной компании и без риска вернуть сумму, которую застройщик готов вам возместить. В этом случае также наступает момент обоюдного согласия. Если инвестор хочет получить больше, чем готов вернуть застройщик, требует возместить моральный ущерб или материальный ущерб, ситуация уже решается в суде. Сначала вам необходимо официально в письменной форме обратиться к застройщику с обращением о расторжении договора. Далее подаете иск.

3. Застройщик не желает расторгать договор и возвращать деньги. Решать ситуацию придется в суде. Для расторжения договора придется пройти следующие этапы:

официально обратиться к застройщику. Письменно уведомите строительную компанию о желании расторгнуть соглашение. Отправьте уведомление заказным или ценным письмом. А лучше обратитесь лично, отдайте в приемную и попросите предоставить вам копию зарегистрированного письма – его можно приложить к документам для суда;

получить от застройщика официальный ответ. Компания обязана ответить вам и указать причины, по которым не может удовлетворить желание расторгнуть договор;

обратиться в суд для урегулирования вопроса. Порядок рассмотрения дела, бумаги, которые нужно будет предоставить, зависит от ситуации, схемы инвестирования, наличия в ней посредника – фонда финансирования строительства или Компании по управлению активами.

Если иск будет удовлетворен полностью или частично, застройщик должен вернуть средства в установленный срок – в основном на это выделено от 3 до 6 месяцев. Затягивание сроков – еще один повод обратиться в суд, и требовать компенсации за пользование вашими деньгами, моральный и материальный ущерб.