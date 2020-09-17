Как расторгнуть договор с застройщиком и вернуть средства

Расторжение договора с застройщиком без судебного разбирательства возможно по обоюдному согласию сторон на осуществление процедуры. Если в рамках инвестирования заключался нотариально заверенный документ – например, предварительный договор купли-продажи, то и раторгается он с нотариальным подтверждением.
Как пишет DOM.RIA, такие правила установлены ст. 214 Гражданского кодекса.
Когда можно расторгнуть договор с застройщиком:
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Если же оснований для расторжения договора нет, потому что застройщик выполняет свои обязательства, скорее всего расторгнуть соглашение с возвратом средств откажутся.
Порядок расторжения договора с застройщиком:
1. Застройщик согласен расторгнуть соглашение и вернуть деньги. По обоюдному согласию вы обсуждаете условия расторжения договора, оформляете соответствующие бумаги, указав порядок, сроки возврата средств и сумму. В случае проведения процедуры по инициативе инвестора, застройщик удержит суммы, потраченные в связи с обязательствами вкладчика. Расторгается договор в такой же форме, что и заключался.
2. Застройщик согласен расторгнуть договор, но не согласен с суммой к возврату. Здесь есть два способа разрешения ситуации. В первом вы можете согласиться на условия строительной компании и без риска вернуть сумму, которую застройщик готов вам возместить. В этом случае также наступает момент обоюдного согласия. Если инвестор хочет получить больше, чем готов вернуть застройщик, требует возместить моральный ущерб или материальный ущерб, ситуация уже решается в суде. Сначала вам необходимо официально в письменной форме обратиться к застройщику с обращением о расторжении договора. Далее подаете иск.
3. Застройщик не желает расторгать договор и возвращать деньги. Решать ситуацию придется в суде. Для расторжения договора придется пройти следующие этапы:
Если иск будет удовлетворен полностью или частично, застройщик должен вернуть средства в установленный срок – в основном на это выделено от 3 до 6 месяцев. Затягивание сроков – еще один повод обратиться в суд, и требовать компенсации за пользование вашими деньгами, моральный и материальный ущерб.
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