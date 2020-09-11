СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставками

Максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев упала до 12% годовых. Об этом свидетельствуют данные депозитного обзора, который еженедельно готовит Минфин.

Портал сравнил, что обещают клиентам крупные банки с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн.

Самую высокую доходность по годовым депозитам в гривне сейчас предлагает Мотор-Банк и Коминвестбанк — 12% годовых.

Еще две недели назад лучшее предложение было у Клирингового Дома, где можно было открыть депозит на 12 месяцев под 12,38% годовых. Но, снизив доходность годовых вкладов в нацвалюте до 11,88% годовых, он перекочевал на второе место ренкинга.

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Третью позицию разделили сразу три финучреждения: Украинский капитал, Международный Инвестиционный Банк и Укрстройинвестбанк. Там вкладчикам обещают платить 11,75% годовых по депозитам в нацвалюте на 12 месяцев. За последние две недели гривневые вклады подешевели в 6 небольших банках из 21.

«Банки дождались решения НБУ об учетной ставке. 3 сентября регулятор сохранил ее на том же уровне — 6%. Это позволило продолжить линию плавного снижения депозитных ставок», — пояснил начальник департамента по работе на международных рынках и денежного оборота Радабанка Сергей Гнездилов.

По его словам, доходность депозитов еще не отыграла снижения учетной ставки НБУ. «До конца года ставки могут упасть еще на 1% годовых», — прогнозирует банкир.

Справка Finance.ua:

Ранее эксперт Мария Репко из Центра экономической стратегии сообщила, что гарантии по вкладам в банках однозначно нужно поднимать. 600 тыс. грн – адекватная сумма. Сейчас государство гарантирует вернуть 200 тыс. грн.

Общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( ФГВФЛ ) по состоянию на 1 августа 2020 года составляла 553,4 млрд грн, что на 14,8 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 июля этого года (538,6 млрд грн).

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