Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов

Гарантии по вкладам в банках однозначно нужно поднимать. 600 тыс. грн – адекватная сумма. Однако сейчас государство гарантирует вернуть 200 тыс. грн.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказала Мария Репко из Центра экономической стратегии.

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“Гарантии со 150 до 200 тысяч гривен выросли еще в 2012-м. Тогда этой суммы было достаточно на треть 45-метровой квартиры в Киеве. Сейчас ее хватит на 1/6 часть. В 2012 году гарантированная сумма покрывала 5,5 средних годовых зарплат украинца. Сейчас для этого нужно примерно 600 тысяч гривен”, – объясняет эксперт.

По ее словам, сумму гарантий можно было поднимать в 2016-2017 году.

“Наибольший удар на экономику пришелся в 2014-2015. Из-за “банкопада” клиентам обанкротившихся банков пришлось возвращать вклады. Денег, чтобы увеличить гарантии, объективно не было. Ситуация улучшилась через год-два. В то же время механизм гарантирования вкладов однозначно нужно пересматривать. Сейчас одинаково гарантируются депозиты в банках с совершенно разным уровнем риска. Если банк готов брать деньги у населения под 25-30% годовых, то он либо вынужден вкладываться в рискованные активы, чтобы заработать такую доходность, либо у него проблемы с ликвидностью. В экономике это называется “моральный риск”. Человек согласен рисковать ради большего дохода. Он гонится за высоким процентом, несмотря на ликвидность, достаточный капитал банков или репутацию владельцев. Нужно принять гарантирование процентов в рамках учетной ставки Нацбанка, например”, – говорит Репко.

Добавляет, что банки достаточно стабильно прошли коронакризис.

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“Если сумма гарантий вырастет, вкладчикам не нужно будет распределять свои деньги между разными банками. Это делают, чтобы сумма вклада максимально покрывалась гарантиями Фонда. В то же время ощутимого роста количества депозитов не будет. Сейчас и так ставки по ним не очень высоки, а после “банкопада” люди сдержанно относятся к вкладам”, – поясняет Репко.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, украинцев приучили к высоким процентам по депозитам. Из-за этого возросли кредитные ставки.

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“Депозиты в банках — это лишь место их физического хранения и ресурс для осуществления безналичных операций. Если вкладчик хочет защитить свои сбережения от обесценивания, то он может держать их в ящике в иностранной валюте или искать возможности для инвестирования. Поэтому потребности в увеличении размера гарантирования вкладов на сегодня нет”, – считает экономист.

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