Банки снизили ставки по депозитам для населения

В августе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,4% годовых, это на 0,3 п. п. ниже, чем в июле (9,7%).

Об этом говорится на сайте НБУ.

Ставки в валюте Ставки по новым депозитам для населения в валюте за август снизились с 1,5% до 1,4%.

Ставки в гривне. В августе 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 4,5% до 4,0% годовых, по валютным – выросли с 1,3% до 1,5% годовых.

Депозитный портфель банков в августе не изменился – 1 226 млрд грн, в т. ч. населения сократился на 0,5% до 629 млрд грн, предприятий вырос на 1,0% до 574 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( ФГВФЛ ) по состоянию на 1 августа 2020 года составляла 553,4 млрд грн, что на 14,8 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 июля этого года (538,6 млрд грн).

Вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.