Рада продлила мораторий на взыскание залогового жилья по ипотеке в валюте

Верховная Рада приняла закон №3640 о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.
За закон проголосовали 297 нардепов.
Что это значит:
Таким образом, продлен мораторий на взыскание имущества, если такое “недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя (если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома) или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества”.
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