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Рада продлила мораторий на взыскание залогового жилья по ипотеке в валюте

Рада продлила мораторий на взыскание залогового жилья по ипотеке в валюте

Верховная Рада приняла закон №3640 о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

За закон проголосовали 297 нардепов.

Что это значит:

  • документ продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, на шесть месяцев;
  • из закона исключается положение, согласно которому “не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия собственника) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитному договору”;
  • не будут отбирать единственное жилье заемщиков, которое было заложено в качестве обеспечения выполнения обязательств.

Таким образом, продлен мораторий на взыскание имущества, если такое “недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя (если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома) или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества”.

Справка Finance.ua:

  • 15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.
  • 16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640.
  • 17 июля Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.

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По материалам Finance.UA
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