Оформление ID-карты во время карантина: что следует знать

Государственная миграционная служба Украины напомнила, что в период установления на всей территории Украины карантина оформление документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус, проводятся по месту обращения лица.
Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
“Оформление документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус в период установления на всей территории Украины карантина проводится по месту обращения лица”, – говорится в сообщении.
Что это значит:
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