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Оформление ID-карты во время карантина: что следует знать

Оформление ID-карты во время карантина: что следует знать

Государственная миграционная служба Украины напомнила, что в период установления на всей территории Украины карантина оформление документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус, проводятся по месту обращения лица.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

“Оформление документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус в период установления на всей территории Украины карантина проводится по месту обращения лица”, – говорится в сообщении.

Что это значит:

  • на время карантина для получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты – впервые, в случае истечения срока действия, потери при обмена паспорта-книжечки на ID-карту по желанию и т.д. – гражданин может обращаться в подразделение Миграционной службы, независимо от места регистрации проживания.

Справка Finance.ua:

  • Оформить ID-карту может любой гражданин Украины при наступлении 14-летнего возраста, потере паспорта, смене фамилии, вместо вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года или в случае замены паспорта образца 1994 года на ID-карту.
  • Для оформления документа можно встать в электронную очередь.
  • Проверить состояние оформления паспорта в виде карті (ID) можно через веб-сайт Государственной миграционной службы.
  • Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую опцию – Квалифицированную электронную подпись к ID-карте – КЭП.
  • В Государственную миграционную службу часто обращаются люди, которые при получении ID-карты не приняли во внимание важность введения персональных идентификационных номеров (ПИН1 и ПИН2) и персональных авторизационных кодов (ПАК1 и ПАК2) и не запомнили их.

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По материалам Finance.UA
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